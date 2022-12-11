俄罗斯无人机轰炸敖德萨电网得手

乌克兰/俄罗斯

乌克兰当局报告，俄罗斯使用伊朗制造的无人机昨夜今晨袭击乌克兰南部敖德萨两个能源设施后，乌克兰敖德萨的所有民用基础设施都断电，当地150 万人没电摸黑。

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俄罗斯无人机摧毁敖德萨电网。路透社引述乌克兰总统泽连斯基在夜间视频讲话，指“敖德萨地区的局势非常困难。” 泽连斯基说，“不幸的是，无人机袭击命中率很高，恢复电力需要时间，……还不幸的是，不是只需要几个小时，而是几天。”

自 10 月以来，俄罗斯一直以乌克兰的能源基础设施为目标，发动了大量导弹和无人机袭击。

泽连斯基报告说，挪威将提供 1 亿美元帮助恢复乌克兰的能源系统。

敖德萨地区政府发言人 Serhiy Bratchuk 表示，未来几天”应当能够修复敖德萨部分电力供应，而完全恢复供电网络可能需要两到三个月的时间。

该发言人还报告，乌克兰安全部门正在调查敖德萨政府官网上早些时候在 Facebook 上发布的一条帖子，建议一些人撤离。敖德萨官方指这是俄罗斯“混合战的一个虚假信息”。该帖子已被删除。

发言人说：“敖德萨当局的任何代表都没有呼吁居民撤离敖德萨。”

路透社说，在 2 月 24 日遭俄罗斯军队入侵之前，敖德萨有超过 100 万居民。乌克兰官方说，俄罗斯向乌克兰的目标发射了数百架伊朗制造的 Shahed-136 无人机，泽连斯基指控这些袭击是战争罪，因为它们对平民生活造成了毁灭性影响。

但俄罗斯驳斥说，俄军的袭击在军事上是合法的，没有针对平民。

乌克兰总检察长办公室证实，敖德萨地区的两个电力设施遭到 Shahed-136 无人机的袭击。

伊朗否认向俄罗斯提供了无人机。乌克兰及其欧美国家指控伊朗撒谎。英国国防部10日警告，英国相信伊朗对俄罗斯的军事支持在未来几个月可能会增加，包括可能交付弹道导弹。

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