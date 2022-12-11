地中海移民船又来了 意大利允许上岸

意大利/地中海移民

意大利当局虽然已发誓对移民要采取强硬立场，但是今天还是接收了 500 多名地中海非法移民。两艘慈善救援船在海上停泊了几天后获准停靠在该国南部的港口，当地海域天气变坏，船上难民告急。

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据路透社今天引述无国界医生说，由无国界医生组织 (MSF) 慈善机构运营的 Geo Barents 号船上有 248 名移民，抵达坎帕尼亚西南部地区的萨勒诺。在意大利的另一边，慈善机构 SOS Humanity 运营的另一艘救援船 Humanity 1 在意大利当局同意许可后停靠在港口城市巴里。

SOS Humanity 在一条推文中说，这趟旅程非常艰难，这艘船遇到了三米高的海浪和强风，这个机构确认船上有 261 名移民。

如何回应在地中海接载移民的慈善船的求助，是意大利总理乔治亚·梅洛尼领导的新右翼政府面临的挑战。上个月，在法国最终接收了一艘被意大利拒之门外的船后，意大利与邻国法国爆发紧张关系。

意大利内政部消息人士称，允许两艘船停靠的决定是基于恶劣的天气条件和船上人员面临的风险，而不是政策的改变。意大利指责慈善船让经济移民更容易到达意大利，并谴责此举正中人口贩子下怀。

消息人士称，意大利正在制定新法规，以保护意大利边境并阻止人口走私者。

路透社引述无国界医生组织周五表示，一名独自旅行的 14 岁男孩在遭受急性腹痛后被从巴伦支群岛空运到西西里岛。周三，一名婴儿在同一艘船上出生，后来与他的母亲和三个兄弟姐妹一起由直升飞机载运飞往意大利。

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