涉及卡塔尔贪腐调查 欧洲议会希腊籍副议长被停职

欧盟/政治/卡塔尔

据《比利时晚报》报导，欧洲议会12月10日通过发言人表示，欧洲议会议长梅措拉（Roberta Metsola）已暂停了正在接受比利时当局调查的希腊籍副议长凯利（Eva Kaili）的职权。后者因涉及与本届世界杯主办国卡塔尔有关的贪腐指控而正在接受调查。

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欧洲议会周六表示：“鉴于比利时当局正在进行的司法调查，梅措拉议长决定立即撤销授予凯利作为欧洲议会副议长的所有权力、职责和职能。”

梅措拉本人通过推特表示，“我们欧洲议会坚决反对腐败。在这个阶段，我们不能对任何正在进行的调查发表评论，只能确认我们已经并将与所有相关的执法和司法当局充分合作。我们将尽我们所能，协助司法程序。”

比利时警方周五逮捕了凯利和其他四名人士，并至少进行了16次搜查，查获了“大约60万欧元的现金”、手机和电脑设备。尽管比利时检方仅表示相关调查与一个海湾国家有关，但消息人士向当地媒体和法新社指出，涉及“腐败”和“洗钱”调查的海湾国家是卡塔尔。

比利时检方指出：“几个月来，比利时联邦司法警察的调查人员怀疑一个海湾国家在影响欧洲议会的经济和政治决策，这是通过向在欧洲议会内具有重要政治和/或战略地位的第三方支付大笔资金或提供大量礼物来实现的。” 受益人是在欧洲议会中具有“重要政治和/或战略地位”的人物。

比利时《回声报》报导称，调查人员在凯利的布鲁塞尔家中发现了“几个装满钞票的袋子”。据称，在发现她的父亲在“一个手提箱”中持有大量现金后，警方对她的房子进行了搜查。现年44岁的凯利自2014年以来一直是欧洲议会议员。

这一消息引发了人们的愤怒，并呼吁采取行动解决欧洲议会内部的腐败问题。非政府组织“透明国际”的负责人范霍尔滕（Michiel van Hulten）向法新社表示，“几十年来，欧洲议会允许一种有罪不罚的文化发展，结合了宽松的财务规则和控制，以及完全缺乏独立（或实际上是任何）的道德监督。”

欧洲议会绿党党团呼吁对卡塔尔的贿赂指控进行全面调查。该党团表示：“我们不会接受一切照旧......我们必须加强我们的规则，以便这种情况不会再次发生”。范霍尔滕说，欧洲议会已经“自行其是”，“现在是进行根本性改革的时候了”。

欧洲议会最大党团、欧洲人民党表示，在正在进行的调查中，应不遗余力，并指“在欧盟的任何机构对腐败都是零容忍。当局拥有我们的全力支持”。来自德国的绿党籍欧洲议会议员卡瓦兹尼（Anna Cavazzini）在推特上分享了她对凯利被捕的惊讶。

卡瓦兹尼说：“如果怀疑成真，这相当令人震惊，我听到过她（凯利在）全会上非常亲卡塔尔的讲话，并对此感到非常惊讶”。

比利时当地的法学教授（Alberto Alemanno）阿莱曼诺指出，“这一丑闻一下子打开了多个潘多拉盒子”，包括“有缺陷的欧盟议员道德体系”和外国对欧盟政治的干预规模。

据悉，只有通过欧洲议会的投票才能剥夺凯利作为该议会14名副议长之一的职务，但梅措拉的决定实际上暂时剥夺了她的职位的任何权力。

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