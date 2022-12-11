英国面对批评 仍维持不驱逐中国曼切斯特领馆打人外交官的决定

英国/中国/曼切斯特中国领馆打人案

英国政府周日为英国对中国的有节制的回应进行辩护。中国驻英国曼切斯特总领事馆外交官被指控殴打香港持不同政见者，抗议者要求英国驱逐涉案的中国外交官。英国政府暂时拒绝按照民运人士的要求，驱逐与此案有关的中国外交官。

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据法新社今天报道称，英国在涉及回应中国外交官打人事件的立场辩护。

在10月一名香港民运人士在中国驻曼彻斯特领事馆被殴打后，英国政府周日为英国对中国的有节制的反应进行辩护。

尽管伦敦在两星期前说，与北京的 "黄金时代 "已经结束，现在应该以 "强有力的实用主义 "来看待中国，但英国政府暂时拒绝按照民运人士的要求，驱逐与此打人案有关的中国外交官。

英国外交部门负责人詹姆斯-克莱弗里周日告诉英国广播公司，有必要等待警方的调查结论再行事，而不是依赖网上视频作决定。他说："我们的外交决定将始终基于法律的基础上做出。" 克莱弗利说，“我们将确保英国的反应是强有力的，但以法律为基础。"

据法新社，10月份打人事件的录像显示，有人从中国驻曼切斯特领事馆出来，破坏在当地抗议者的横幅。随后发生了暴力冲突，在录像中可以看到，一名抗议者被拖进享有外交权利的总领事馆大院后被倒在地上，遭到殴打。

英国曾就在英国领土上示威的权利应被遵守而礼貌地要求北京回应，但中国则指责是"麻烦制造者""非法 "进入中国的领馆大院。

同样，詹姆斯-克莱弗利周日还提及中国海外秘密派出所议题，他表示，英国政府需要搜集更多关于中国在英国本土的潜在 "秘密 "警察局的证据。

法新社说，爱尔兰、荷兰和美国已经在有报道称中国利用这种秘密警察局监视和恐吓中国在海外公民后采取了行动。

据克莱弗利说，虽然 "我们已经看到了来自中国的一些非常、非常不恰当和不可接受的行为"，但英国与中国双边伙伴关系的重要性使英国需要采取一种微妙的方法。

克莱弗利说，"中国是世界舞台上一个极具挑战性的国家。"克莱弗利透露英国将在周一发表政策报告，应当会将目光投向英国的传统盟友以及以外的包括亚洲、非洲和拉丁美洲的盟友国家。

据克莱弗利说，“我希望我们的外交政策不断向前看，发现新地平线，展望未来10年、15年和20年的前景。”

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