希腊籍欧洲议会副议长被指控犯有腐败罪，继续还押

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比利时检方12月11日指控欧洲议会14位副主席之一、希腊籍欧洲议会议员凯利（Eva Kaili）和其他三人犯有腐败罪，这是一项针对卡塔尔涉嫌非法影响活动的重大调查。据悉，比利时调查人员在她的家中发现了“成袋的现金”。

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比利时联邦检察官办公室在周日的一份声明中说：“怀疑在欧洲议会中处于政治和/或战略地位的第三方被支付大笔金钱或提供大量礼物以影响该议会的决定。” 检方在没有指名道姓的情况下说，星期五被拘留的六个人中有四个被指控“参与犯罪组织、洗钱和腐败”。检方表示，另外两人已被释放。一位司法人士向法新社证实，凯利是被指控者之一。

据法新社报导，比利时警方正在调查有关代表卡塔尔工作的人士向欧洲政治家支付巨额贿赂以影响欧盟政策辩论的指控。凯利在本届世界杯前访问卡塔尔后，曾公开在欧洲议会的辩论中表示支持卡塔尔最近的劳工改革，她是被指控和还押的四名嫌疑人之一。另外两名嫌疑人已被释放，至少还有一名欧洲议会议员的住宅被调查人员搜查。

比利时检方表示：“布鲁塞尔的调查法官已经逮捕了四个人，他正在领导这项调查。他们被指控参与犯罪组织、洗钱和腐败。两个人已被调查法官释放”。逮捕之前，比利时当局在布鲁塞尔进行了至少16起突击搜查，发现了60万欧元的现金。比利时警方还查获了电脑和手机。

据《比利时晚报》报导，被指控的四人中还有凯利的配偶乔吉（Francesco Giorgi）。乔吉是另一位欧洲议会议员的议会助理，也是非政府组织“打击有罪不罚”的创始人。报导指，“打击有罪不罚”组织的主席、意大利籍欧洲议会前议员潘泽利（Pier Antonio Panzeri）也在此案中被指控。一名未透露姓名的说客也被指控。这四人将继续被拘留。

据报道，凯利的父亲也在调查中被拘留，他和工会领导人维森提尼（Luca Visentini）一样被释放。欧洲议会议长梅措拉（Roberta Metsola）的发言人周六说，凯利在调查中被捕后被暂停了欧洲议会副议长的职权。

梅措拉的发言人周日说，她本人和欧洲议会“坚决反对腐败，正积极与执法和司法当局充分合作，以协助司法进程”。法新社援引欧洲议会消息人士的话报导，梅措拉已于周一召集议会各政治集团领导人开会，讨论腐败调查问题。

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