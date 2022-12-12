涉嫌腐败：欧洲议会的布鲁塞尔场地星期一受到搜查

欧盟/贪腐

法新社报道，比利时联邦检察官办公室宣布，比利时警方周一对涉嫌受到腐败影响的欧洲议会布鲁塞尔场地进行了搜查。

广告 继续浏览后续

法新社援引司法消息来源称，在四天的时间内，比利时警方就涉及卡塔尔的欧洲议会腐败案进行了20多次搜查。周一的搜查是第一次直接对欧洲议会的场地进行搜查。

比利时联邦检察官办公室报告说，在涉及三个嫌疑人的三个不同的地方，共没收了数十万欧元。

具体来说：“在其中一名嫌疑人的家中，查获了60万欧元，在布鲁塞尔一家酒店的房间里，查获了藏有数十万欧元的一个箱子，在一名欧洲议会议员的一个公寓里，查获了大约15万欧元”。

周日，负责调查的布鲁塞尔法官决定监禁希腊籍的欧洲议会副议长伊娃凯利（Eva Kaili）和其他三人。

上周五，在比利时首都，有六名嫌疑人被逮捕，这项“四个多月前”开始的调查因而加快了步伐。

六名嫌疑人中的两人于周日获得释放，其中包括意大利的工会领袖卢卡·维森蒂尼(Luca Visentini)。另外四人因被指控“参与犯罪组织、洗钱和腐败”而入狱。

这四名被监禁的嫌疑人将于周三在布鲁塞尔理事会法庭出庭，该司法机构将就是否延长审前拘押作出裁决。

比利时联邦检方的一份新闻稿解释说，自周五以来，“十名议会合作者的电脑工具已被冻结，以防止调查所需的数据消失”。“因此，周一在欧洲议会进行搜查的目的是收缴这些数据”。

比利时检方进一步指出，除了在比利时进行搜查，在欧洲司法合作组织（Eurojust）的支持下，“周日还在意大利进行了搜查”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅