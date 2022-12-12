英国30年来首次批准采煤项目

RFI原材 / 煤炭开采

在俄乌战争导致全球能源供应极度紧张的大背景下，英国近日批准了30年来首个煤矿开采项目。这是本台法广（RFI）法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在本周五播出的节目里，所探讨的话题。重新批准采煤引起生态人士和科学界的不满。

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本台RFI法文网2022年12月09日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的一篇报道。英国30年第一次批准了一个开采煤矿的项目。英国政府解释说，还是国内开采，好于进口。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Une mine à charbon verra le jour au Royaume-Uni]。换做中文可译作[一座煤矿将出现在联合王国]。下面是简介以供分享。

- 炼钢仍需煤炭 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，俄罗斯在乌克兰发起的战争，导致能源危机，造成煤炭价格飙升。英国的这座煤矿将只是用于冶金业的炼钢之需。其中，近20%的产量将用于英国国内，剩余部分则将出口欧洲。由此看来，炼钢仍需使用煤炭。

RFI Image Archive / Un panneau de fermeture à l'extérieur du Haig Colliery Mining Museum, près du site de la future nouvelle mine de charbon, à côté de la ville de Whitehaven dans le nord-ouest de l'Angleterre. (illustration) © Jon Super - AP / RFI Image Archive

这座新的地下煤矿位于英国的西北部的坎布里亚郡（Comté de Cumbrie）,目标是要达到每年270万吨的产能。5年内将创造500个就业岗位。

- 欧洲生态主义 -

英国的生态主义者和科学界站起来表示反对。他们认为，这与英国的气候承诺背道而驰。与1990年相比较，英国到2035年时需要减少78%的二氧化碳排放量。还有，欧洲的冶金业如今转为采用绿色氢能炼钢。

- 英国历史文化 -

煤炭在历史上曾是英国一种极其重要的燃料。在上一世纪初时，曾是最重要的工业之一。雇人总数甚至达到120万人。

RFI Image Archive /

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报导最后指出，英国在2015年因缺乏竞争力而关闭最后一座地下煤矿时，曾标志着一个时代的结束。当时进口煤炭比国内开采更合算。然而，俄乌战争导致重新洗牌。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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