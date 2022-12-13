毕尔巴鄂古根海姆美术馆庆祝建馆25年，为当地提高城市文化附加值

艺术

西班牙毕尔巴鄂古根海姆美术馆为庆祝建馆25年正在举办系列艺术活动，包括一个题为“区间与跨区间”的大型馆藏作品特展。围绕着区间与跨区间的思路，展览分三个主题：物质生活, 分头叙述和标定历史。

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物质生活部分， 毕尔巴鄂古根海姆美术馆表示：近几十年来，信息技术的逐步兴起，促使辈份不同， 背景不同的艺术家们重新思考我们这个世界的物质性。艺术家们通过他们的艺术工作来强调物质性有型的，事实上是不能小看的。

分头论述部分，毕尔巴鄂古根海姆美术馆表示，艺术作品通过个体的经验，以抽象， 图腾和神话等方式来表现宗教事件，传说，历史， 传播被分享的故事。这些故事分享有时候是通过主题和人物来讲述的，有时候是通过有深厚文化底蕴的器物和日用材料来表现的， 有时候是通过虚构的情节来刺激观众的想象和疑惑来完成的。

至于标定历史部分，毕尔巴鄂古根海姆美术馆将现当代艺术史上艺术运动的先锋代表人物， 比方说 Willem de Kooning , Mark Rothko 等人的作品拿出来展出。馆方或者拿一个重要艺术家的作品单独展出， 或者把几位艺术家有共性的作品放在一起展出 。美术馆还特别强调了作品与展馆的建筑师 Frank Gehry 的建筑造型之间的关联。策展人Lekha Hileman Waitoller 说，我有一个主张就是把毕尔巴鄂古根海姆美术馆的建筑还原到它本来的面貌。这样一来，有些作品就要移到一定的空间里去。有些作品是不应该在它当时的空间里的。当我在考量怎么来改变布展的时侯，我就把这些因素都考量进去了。

1997年以来，毕尔巴鄂古根海姆美术馆举办了37个大型特展。 结合美术馆地馆藏展， 一共吸引了2500万观众，平均每年100万观众。 2022年，观众量创造了历史记录。仅今年6到8月三个月期间，观众量就达到449477人，创造历史最好纪录。

西班牙巴斯克银行BBK 的董事长 Xabier Sagredo 表示， 从审美的角度，从文化遗产的角度，25年来， 毕尔巴鄂古根海姆美术馆极大地提高了毕尔巴鄂价值。

西班牙毕尔巴鄂古根海姆美术馆为庆祝建馆25年而举办的展览“区间与跨区间” （Sections / Intersections. 25 ans de la Collection du Musée Guggenheim Bilbao）将持续到2023年1月22日。

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