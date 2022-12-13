涉嫌贪腐：欧洲议会免去伊娃·凯里副议长的职务

欧盟/贪腐

周二，欧洲议会召开全体会议，通过投票免去了涉嫌贪腐的伊娃·凯里副议长的职务。

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欧洲议会周二通过投票表决，免去了涉嫌贪腐的伊娃·凯里副议长的职务。法新社从斯特拉斯堡发出的报道表示，这是欧洲议会进行必要的改革之前所迈出的第一步。

周二，在斯特拉斯堡出席欧洲议会全体会议的欧洲议员们，几乎是一致地通过了对“行为严重不当”的伊娃·凯里的惩罚，628票中有625票赞成免去伊娃·凯里副议长的职务。

作为14位欧洲议会副议长之一的伊娃·凯里，是这场涉及卡塔尔的震撼欧洲议会的贪腐丑闻的核心。

周日在比利时被监禁的社会党籍民选代表伊娃·凯里，被怀疑收受多哈的贿赂，以便在欧洲议会捍卫正在主办世界杯的卡塔尔的利益。在一名比利时法官领导的调查中，除了伊娃·凯里，还有另外三人被监禁。

不过，卡塔尔坚决否认自己行贿，但是一名司法消息人士向法新社证实说，比利时调查人员确实怀疑的是卡塔尔。

伊娃·凯里的律师Michalis Dimitrakopoulos则声称，伊娃·凯里没有拿任何“来自卡塔尔的贿赂”。

可是，根据同一司法消息来源，在伊娃·凯里位于比利时首都的公寓里，警方搜查到了装有15万欧元钞票的袋子。伊娃·凯里的父亲则被查到拿着一个装有75万欧元现金的箱子。

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