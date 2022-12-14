德国总理萧兹：欧洲将团结应对美国绿能补贴所引发争端

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德国总理萧兹12月14日说，美国「降低通膨法案」的巨额绿能补贴若引发与欧洲任何争端，欧洲将团结一致应对。华盛顿具里程碑意义的降低通膨法案包含约3700亿美元的绿色能源补贴，以及对美国制造的电动汽车和电池减税。包括马克龙在内的几名欧盟领导人都说，美国的补贴正在吸引欧洲公司迁往美国。欧洲联盟担心这些补贴将引发失业。欧盟高峰会在布鲁塞尔登场前，萧兹告诉国会，华盛顿的大规模气候保护计划代表「对美国经济转型的重大贡献」。

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中央社报道，萧兹说，欧盟伙伴「长期以来一直希望」美国采取果断措施因应气候变迁。

然而，萧兹说，这些巨额支出「不得妨碍公平竞争」。

他又说，「这就是为什么我强烈支持欧洲联盟执行委员会和美国就此问题密集会谈」，而且他和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）都和美国总统拜登讨论过这个问题。

「因为我们不能让跨大西洋关系出现分裂，恰恰相反，我们必须促进更大的合作，而不是发生大冲突」。

在马克龙前往华盛顿国是访问期间，拜登提到会对这些措施作「调整」，以期欧洲公司不会受到不公平待遇，但这些「调整」尚未成形。美国和欧盟官员上周在华府郊外举行贸易和科技谈判，并未能达成突破。

欧盟主管贸易执行委员杜姆布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）会谈后告诉媒体：「我们在离开这次会谈时，比进入会谈时稍微乐观一些」。

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