俄罗斯再对乌克兰泄导弹雨

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯今天向乌克兰发射了数十枚导弹，袭击乌克兰多个大城市。乌克兰报告，遭导弹袭击，第二大城市电力中断，南部多个地区的关键基能源础设施受到打击，首都基辅遭导弹袭击引发爆炸。

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据路透社今天报道称，俄罗斯今天对乌克兰再次发动大规模导弹袭击。乌克兰南部尼古拉耶夫地区州长报告，已发现多达 60 枚俄罗斯导弹正飞向乌克兰境内的目标。而基辅地区州长表示，俄罗斯正在“大规模导弹袭击”。这是自去年 10 月以来俄罗斯对乌克兰各地基础设施发动的一系列袭击中的最新一起。

乌克兰一家能源供应商和波尔塔瓦市市长 Oleksandr Mamai 说，拥有超过 100 万人口的东部城市哈尔科夫和乌克兰中部较小的城市波尔塔瓦完全没有电。苏梅北部地区的州长说，导弹袭击导致停电，而在南部，官员们表示，黑海敖德萨地区的关键基础设施也遭到袭击。

乌克兰州长 Oleksandr Vilkul 报告说，同样在南部的 Kryvyi Rih，一座住宅楼被导弹击中，他并担心人们可能被困在住宅楼遭摧毁的废墟下。

乌克兰铁路运营商表示，多条铁路线停电。

路透社说，本周早些时候，俄罗斯在数周内对基辅发动了首次重大无人机袭击。

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