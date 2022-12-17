乌克兰：俄罗斯炸了民用电力再修

乌克兰/俄罗斯/导弹袭击

乌克兰尽速抢修遭俄罗斯导弹轰炸毁坏的电力能源基础设施。俄罗斯已经向乌克兰施展多轮轮番轰炸，集中袭击乌克兰民用基础设施。乌克兰在被炸后，都尽快修复。很多电力能源设施，因为毁坏严重，而且缺少部件，很难修复。欧盟谴责俄罗斯犯下战争罪。

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据法新社今天报道称，在俄罗斯新的导弹袭击导致全国断电后，乌克兰周六正在努力恢复电力。

据乌克兰军队称，俄罗斯周五共发射了74枚导弹--主要是巡航导弹，其中60枚被乌克兰防空导弹拦截击落。乌克兰总统泽连斯基说，基辅和14个地区受到了停电和停水的影响。泽连斯基指控，“俄罗斯导弹袭击的目标现在都是平民。” 乌克兰总统谴责：“俄罗斯的打击主要影响民用能源和供暖设施。”

泽连斯基指控说："很可能由于这场战争，对世界上大多数人来说，'恐怖'一词的含义将与俄罗斯的疯狂行动联系在一起。" 泽连斯基呼吁西方对克里姆林宫 "增加压力"，并向乌克兰提供更多防空系统。

在乌克兰全国各地，恢复电力的工作正在进行中。

泽连斯基称，"乌克兰工程师和维修团队在空中警报期间就开始修复工作，并正在尽一切努力恢复发电和供电。这需要时间。但修复将被完成。"

基辅市长Vitali Klitchko说，只有三分之一的居民有水和暖气，40%的电。该地区长官称，在俄罗斯的一次打击中，Kryvyi Rig（南部）的一栋住宅楼被击中，有三人死亡。

法新社说，面对今秋的一系列军事挫折，俄罗斯自10月以来选择了大规模打击的策略，旨在摧毁乌克兰的电网和电力设备变压器，使数百万平民在隆冬时节陷入寒冷和黑暗。

随着16日俄罗斯这波新的轰炸，乌克兰官方称，"恢复电力可能需要比以前更长的时间，"国家电力运营商Ukrenergo在Facebook上警告说，"电力优先提供给医院、供水服务、供暖设施、污水处理厂。"

据法新社，欧盟谴责俄罗斯犯下战争罪。欧盟外交负责人博雷利谴责这一新的 "克里姆林宫无差别恐怖轰炸"，对民众的 "残酷和不人道的攻击"，"构成战争罪"。

欧盟已经批准了对莫斯科的新制裁，禁止向俄罗斯或能够提供无人机发动机的第三国出口。

法国也谴责了俄罗斯的导弹袭击。法国外交部在一份声明中说："这些行为构成战争罪，但决不会削弱法国支持乌克兰和打击有罪不罚的决心。

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