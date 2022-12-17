博雷利：俄罗斯对乌克兰的导弹袭击加剧了欧盟的对乌支持

欧盟/俄罗斯/乌克兰

据乌克兰当局介绍，俄罗斯在当地时间周五上午从里海和黑海向乌克兰发射了76枚导弹，在这次协调攻击中，至少有三名平民死亡，并击中了多个能源基础设施站点。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）当天通过声明对俄方进一步打击乌克兰平民和民用设施加以谴责，并指欧盟及其合作伙伴正在进一步加强努力，提供乌克兰人民所需的紧急支持。

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乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼（Valeriy Zaluzhny）称，据初步数据评估，俄罗斯在周五对乌克兰发射了76枚导弹。他指出，在这76枚导弹中，有72枚是Kh-101、“口径”（Kalibr） 和Kh-22类型的“巡航导弹”。另外4枚是“制导飞机导弹”，即Kh-59和KH31P。

扎卢兹尼报告说，在这76枚俄罗斯导弹中有60枚被乌克兰防空部队击落，但有些导弹击中了目标。乌克兰能源部长哈鲁申科（Herman Halushchenko）说，全国大约有9个发电设施遭受损失。

乌克兰各地当天实行了紧急能源关闭，但没有城市进入长期停电状态。袭击发生数小时后，哈鲁申科在该国国家电视台发表讲话说，乌克兰有多达一半的家庭没有电，但维修工作正在进行中。俄罗斯的第七次大规模袭击针对乌克兰中部、南部和北部地区的关键基础设施。

据悉，其中一枚导弹击中了第聂伯罗彼得罗夫斯克州中部克里维里赫(Kryvyi Rih)市的一座公寓楼。据该州军事行政当局负责人雷日尼琴科（Valentyn Reznichenko）称，迄今已从废墟中找到三具尸体：一名64岁的妇女和一对年轻夫妇，其小儿子仍在废墟中。雷日尼琴科说，另有13人受伤，包括4名儿童。

欧盟当天通过了对俄罗斯的第九轮制裁方案。博雷利代表欧盟表示，“今天俄罗斯在乌克兰各地进行的大规模导弹袭击，以及正在进行的对平民和民用基础设施的日常炮击，是克里姆林宫不分青红皂白的恐怖行为的又一例证”。

博雷利指出，“这些残酷的、不人道的袭击旨在增加人类的痛苦，剥夺乌克兰人民，也剥夺医院、紧急服务和其他关键服务的电力、暖气和水。这些轰炸构成战争罪，是野蛮的。所有责任人都应被追究责任。”

博雷利强调：“欧盟及其合作伙伴正在进一步加强努力，提供乌克兰人民所需的紧急支持，以恢复和维持电力和供暖。乌克兰人民在抵御俄罗斯的侵略战争中表现出令人钦佩的力量、勇气和坚韧。欧盟坚定地与他们站在一起。只要有需要，并满足其需要的范围。”

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