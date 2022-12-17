乌战逼的：德国抢建天然气浮式码头

德国/浮式码头

德国首个液化天然气(LNG)终端17日在北海岸边码头开业，德国官方为此举行开通仪式，总理朔尔兹亲自前往。德国抢时间建造海岸浮式天然气输送码头，旨在避免能源短缺，并尽快取代因乌克兰战争而停止的俄罗斯天然气供应。

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据法新社今天报道称，德国推出首个北海液化天然气码头。尽管意义重大，但分析警告德国短期供应仍然不确定。

浮式码头仪式由总理朔尔兹主持，在FSRU船 "Hoegh Esperanza "号上举行，该船自星期四以来一直停靠在北海威廉港的全新平台。这艘船已经装载了足够 "5万个德国家庭 "一年消费的尼日利亚天然气，并将于12月22日开始输送交付。

得益于柏林提供的数十亿欧元，在建设工作快速进行之后，其他五个浮动终端将在年内跟进。法国Totalenergies集团在Lubmin（北部）的一个私人项目也已经准备就绪，但正在等待行政授权。

该项目预计每年将供应300亿立方米的天然气，即德国三分之一的天然气需求，从而暂时避免从几个月前就被唤起的大规模短缺天然气的灾难性情景。

据该报道，浮式液化天然气终端允许以液体形式从海上进口天然气。它们由一个系泊平台和一艘称为FSRU的船舶组成，液化天然气在这里被输入、储存和再气化，然后被送入网络。

与其他欧洲国家不同的是，德国在境内没有码头，此前只喜欢并依赖从俄罗斯管道运来的廉价资源，德国55%的进口都依赖于俄罗斯管道。但这一切都随着乌克兰战争和俄罗斯天然气工业公司惩罚报复性的截断供应而结束并改变。

通过比利时、荷兰和法国港口进口到德国的液化气也已经激增。

是为了避免过高的运输成本，德国才决定在自己的土地上启动几个终端项目。

但德国仍未签署任何重要的天然气合同，以在近期内填补这些终端。美国康菲石油公司和卡塔尔之间已经签署了威廉港码头的合同。但天然气的交付要到2026年才开始。以RWE和Uniper为首的德国能源公司与卡塔尔、美国和加拿大等世界主要供应商之间的谈判陷入僵局。

法新社说，生产商正在寻求缔结长期合同，以使他们的投资有利可图，而柏林则希望签订短期合同，以逐步摆脱化石燃料。

德国环保团体中对此反对的态度已经很普遍，他们担心因为液化天然气终端，"气候绿色目标将无法实现"。DUH协会周五宣布要对威廉港采取 "法律行动"。

但如果没有重要的合同，德国就会受到短期现货市场供应的波动的影响。自夏天以来，价格有所下降。但是，由于中国需求的恢复，市场可能最早在2023年变得更加紧张，中国正在逐步放弃 "清零 "政策。

据总部设在伦敦的ICIS研究所的专家Andreas Schroeder告诉法新社："如果欧洲在最近几个月能够收到这么多液化天然气，那是因为中国的需求很低。中国在11月与卡塔尔签署了一份为期27年的供应合同。多哈称，这是此类协议 "历史上最长的期限"。

而目前德国寒冷的冬天可能会比预期更快地清空油箱。消息说，德国当局呼吁民众继续努力，节约能源资源。官员说，德国的目标是在今年冬天节省出20%的天然气，而目前节约量只是 "13%"。

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