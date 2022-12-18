俄罗斯再向乌克兰倾泻导弹雨

俄罗斯/乌克兰/导弹袭击

俄罗斯再向乌克兰发射数十枚导弹，袭击瞄准乌克兰民用基础设施与能源电力目标。俄罗斯此前一天已经向乌克兰发射70多枚导弹，成为发动侵略乌克兰战争以来最大规模的导弹攻击。乌克兰方面报告，在昨夜今晨的导弹袭击中，中部与南部地区的数个城市遭到破坏最为严重。

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据法新社今天报道称，在乌克兰努力恢复遭到俄罗斯导弹袭击破坏的电力和水供应之际，俄罗斯再对乌克兰发动致命的新一轮打击。

乌克兰官方报告，俄罗斯的新袭击至少造成5人死亡。乌克兰总统办公室副主任基里洛-季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）说，新的导弹袭击事件中死亡人数最多的是中部地区的第聂伯罗彼得罗夫斯克，那里有4人死亡，15人受伤。周六稍晚的轰炸还造成南部赫尔松地区一人死亡，三人受伤，该地区的同名城镇在一个多月前被乌克兰军队夺回。

当地省长Yaroslav Yanushovich说，Stepanivka村的一个老年疾病中心被击中，但还没有伤亡报告。

乌克兰部队总参谋部昨晚说，俄罗斯军队继续集中力量对顿涅茨克东部地区的巴赫穆特和阿夫迪耶夫卡方向开展进攻行动，自去年夏天以来，俄罗斯军队一直试图夺取这些地区。

法新社说，俄罗斯称对乌克兰的导弹袭击只瞄准军事目标。克里姆林宫周六宣布，俄罗斯总统普京在前一天会见了负责在乌克兰前线打仗的军事指挥官，询问他们对下一阶段行动的 "建议 "。

据俄罗斯军队周六称，俄军在前一天导弹袭击是针对乌克兰国防的重要目标。俄罗斯国防部说："12月16日星期五，俄军用高精度武器对乌克兰军事指挥系统、军事和工业综合体以及乌克兰能源场所发动了大规模打击。

法新社说，面对今年秋天的一系列军事失败，俄罗斯从10月起选择了大规模轰炸的战术，以破坏乌克兰电力网络和变压器，但致使数百万平民在隆冬时节陷入寒冷和黑暗。

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