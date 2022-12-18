“战争结束后” - 朔尔茨向莫斯科展示合作前景

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据德国N-TV电视台报道，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）仍然希望保持与克里姆林宫的沟通渠道畅通。虽然成功的可能性有限，但为了结束乌克兰战争，朔尔茨认为，有必要和普京进行会谈。对战争给德国带来的后果，朔尔茨仍然保持乐观态度。朔尔茨还向莫斯科展示了战争结束后的合作前景。

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朔尔茨总理对与俄罗斯总统普京就结束乌克兰战争进行进一步会谈的前景表示乐观。朔尔茨向《南德意志报》表示，“我们的目标是让俄罗斯结束其侵略战争，让乌克兰捍卫其领土完整。为了实现这一目标，将有必要进行会谈。”

会谈是通过电话，视频或在会议桌上进行，还有待观察。俄罗斯必须“认识到，这样是走不下去的。”

12月初，朔尔茨与普京通了电话。这是九月中旬以来的第一次。根据政府发言人赫伯斯特莱特的说法，持续了大约一小时的谈话中，朔尔茨敦促尽快达成外交解决方案。朔尔茨再次重申，普京必须“结束战争，撤出军队，从而为相互理解创造可能性。”呼吁只能是“普京，请结束这场战争。”鉴于俄罗斯的军事失败，战争升级的危险是“巨大的”。朔尔茨曾在联邦议会表示，“普京从根本上判断失误。”

就国内局势而言，朔尔茨认为，有理由感到乐观。他预计，无论是今年冬天还是下一个冬天，德国都不会出现天然气紧急情况。考虑到已经启动的政府援助计划，“我们可以假设，有了这笔钱，我们将能够缓解今年冬天和明年冬天的高价格。”从长期来看，供应情况应得到改善，能源市场的价格应再次下降。俄罗斯冻结了供应，但在未来的冬季，天然气供应也将得到保证。

朔尔茨向德国经济界承诺，将进一步制裁俄罗斯，但他也承诺，在乌克兰战争结束后，与俄罗斯进行经济合作。他说，战争结束后，俄罗斯仍将是欧洲大陆最大国家。结束战争后的俄国也意味着再次开始经济合作的机会。

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