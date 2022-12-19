俄罗斯出动伊朗无人机轰击乌克兰遭反击 基辅等地10州被迫停电

乌克兰

2022年12月17日，俄罗斯多月炮火下，乌克兰顿巴斯地区的巴特穆特

俄罗斯19日凌晨出动35架伊朗无人机轰击基辅等地的重要基础设施，乌克兰摧毁其中30架无人机后表示：由于其关键基础设施遭到新一波攻击，首都基辅和其他10州因而停电。总统泽伦斯基强调，保卫边界是优先要务，已准备好应对俄罗斯及其盟友白俄罗斯的所有可能行动。

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乌克兰当局19日说，俄罗斯最新一波攻击在今天凌晨击中基辅及其周遭的“至关重要基础设施”，乌克兰防空系统摧毁了针对首都基辅的俄罗斯20架无人机中约15架，乌克兰空军则在全境则击落30架无人机，都是伊朗制造的见证者（Shahed）无人机。

俄罗斯19日还表示，该国空中防御系统已在南部乌克兰边界地区击落4枚美制飞弹。

法新社报导，俄罗斯国防部在社群媒体发表声明说：“在贝尔哥罗德州（Belgorod）上空击落4枚美国的高速反辐射飞弹（HARM）。”俄国称乌克兰经常轰炸贝尔哥罗德州。

这是莫斯科当局自2月出兵入侵乌克兰近10个月来首次作出这类宣布。

应对俄军新攻势，乌克兰总统泽伦斯基表示，保护乌克兰边界是“一贯的优先要务”，还说他的国家已准备好应对俄罗斯和其盟友白俄罗斯所有可能行动。

泽伦斯基在夜间录影谈话中，也再次呼吁西方国家向基辅提供更好的防空系统，作为阻止俄罗斯入侵的“最有力”措施之一。

在俄罗斯总统普京访问白俄罗斯前夕，泽伦斯基发表上述谈话，他当时正在与最高军事司令部讨论俄罗斯可能发起的新攻势，并暗示攻击可能源自白俄。

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