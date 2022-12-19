荷兰正式为其在250年奴隶制历史中扮演的角色道歉

荷兰/历史/奴隶制

荷兰首相马克-吕特周一12月19号在海牙发表讲话，为荷兰国家在奴隶制中的作用正式 "道歉"，他称这是一项反人类罪。

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吕特说："今天我代表荷兰政府为荷兰国家过去的行为道歉，追悼全世界所有遭受这种行为的奴隶们。向他们的子女和所有的后代致意。”

这个关于荷兰参与前殖民地250年人口贩运的演讲受到期待。与此同时，他的几位部长在七个前殖民地国家与当地居民 "讨论 "这个问题。 政府将在本周一道歉的消息已经于11月份被泄露给荷兰媒体，几周来已经在荷兰和海外引起了很大争议。 最近的一项民意调查显示，仅有38%的荷兰成年人赞成正式道歉。

吕特说：“人们被变成了商品。人的尊严以一种可怕的方式被践踏，"，他然后用英语、苏里南语（苏里南克里奥尔语）和帕皮亚门托语（荷属安的列斯群岛克里奥尔语）说 "我道歉"。

阿鲁巴是荷属安的列斯群岛的一个小岛，位于委内瑞拉海岸附近，其总理伊夫林-韦弗-克罗斯对荷兰 "王国历史上的转折点 "表示欢迎。荷兰新闻社ANP援引克罗斯的话说："任何真诚的道歉总是受欢迎的。

圣马丁岛总理西尔维娅-雅各布斯上周六告诉荷兰媒体，如果荷兰在周一提出道歉，该岛将不会接受。

马克-吕特长期以来一直对正式道歉表示保留，他曾说奴隶制时期太久远了，而且在一个极右翼势力仍然强大的国家，道歉会激化紧张局势，但后来终于改变了主意。

奴隶制纪念组织曾经希望在7月1日，即奴隶制结束150周年之际，在南美洲苏里南的"Keti Koti"（打破枷锁）的年度庆祝活动上发表道歉声明。

“黄金时代”

奴隶制为荷兰的 "黄金时代 "提供了资金，这是16和17世纪通过海上贸易实现的一个繁荣时期。该国贩运了约60万非洲人，主要目的地是南美洲和加勒比地区。

在其殖民帝国的鼎盛时期，尼德兰七省联合共和国——即现在的荷兰，拥有苏里南、加勒比海的库拉索岛、南非和印度尼西亚等殖民地，17世纪时荷兰东印度公司就在那里设立。

法新社称，近年来，荷兰开始正视其在奴隶贸易中的角色和殖民历史， 随着美国的 "黑人的生活 "运动，这场辩论在荷兰再次出现，种族主义在这里仍然来自前殖民地人民的痛苦所在。

阿姆斯特丹、鹿特丹、乌特勒支和海牙等城市已经为它们在奴隶贸易中的作用正式道歉。

1863年7月1日，苏里南和其他荷兰人控制的领土上正式废除了奴隶制，但在经过10年的 "过渡期 "后，1873年才真正结束。

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