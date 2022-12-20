中国海外“警察局”意大利据报最多 罗马称启动調查不排除制裁

意大利/中国

西班牙人权团体“保护卫士”披露中国在全球广设上百所所谓的“警察局”，其中以意大利境内最多。意大利内政部长皮安泰多西表示，目前已启动调查程序，不排除制裁这种非法行为。日本媒体也报道，日本境内可能也有两个中国警察据点。

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中央社报道，意大利新闻平台“页报”（Il Foglio）今年9月初报导中国在意大利设立“警侨事务海外服务站”，但意大利警方仅称，服务站处理行政业务，不涉公共安全。意大利当时并未正视这个问题的严重性。

意大利媒体《快讯周刊》（L'Espresso）于12月19日也以“在意大利之中国问题”（La questione cinese in Italia）为标题，报道北约防卫学院基金会（NDCF）董事莫拉比托（Giuseppe Morabito）访谈。莫拉比托表示，中国海外警察站遍布53个国家，开设约百处非法“警察局”，意大利为设据点最多的国家，共计高达11处。

西班牙人权团体“保护卫士”（Safeguard Defenders）12月5日，曾更新相关调查数据，在去年 9 月在全球范围内确定的 54 个警察局之外，新增48个中国“海外警侨服务站”，使得这样的服务站的数字增加到102个，分布在53个国家。据该组织，这种所谓的“警侨服务站”名义上是在2019冠状病毒流行期间为中国侨胞协助行政事务，但北京实际上是利用与驻在国签署的双边安全协定，巧设“警察局”，监视中国海外侨民，伺机起诉和在某些情况下遣返异议人士。

莫拉比托指出，内政部长已启动调查。他说，目前已知的是，中国大使馆的联络官于 11 月 16 日被传唤到，并被要求对非官方存在作出解释。

此外，意大利并未授权中国在意处理警察事务，意大利内政部长皮安泰多西不排除会对中国在意大利执行非法作为采取制裁行动。皮安泰多西说，中国在意大利文化协会开设行政服务台，专责协助处理中国侨民驾照更新行政手续，但似乎成效不彰，仅收到4件行政申请案，令人起疑。

中央社报道，第5届欧盟国家警察局长会议2015年于荷兰举行，中义两国签署联合巡逻任务备忘录，启动“试点”任务。罗马、米兰、、威尼斯、佛罗伦斯、普拉托（Prato）（拥有意大利最大的华人社区的城市）和西西里岛目前都设有“服务站”。但“服务站”背后可能实为“警察局”。

皮安泰多西指出，中国共产党向来以高压政策镇压异己，诸如侵害维吾尔族及藏人人权，很难相信中国在意大利设立所谓的“服务站”只是单纯为侨民提供行政服务。

停止两国警察“联合巡逻”

中国和意大利政府于2014年开始讨论，并于2015年签署协议，从2016年起两国警方于旅游旺季在各自的旅游胜地展开警务联合巡逻。2016年5月，首批四名中国警察与意大利同行在罗马和米兰街头展开首次联巡，2017年4月，四名意大利警察与中国同行在北京和上海一些旅游景区开展首次联合巡逻。

意大利内政部长马泰奥·皮安泰多西（Matteo Piantedosi）在星期一（12月19日）发表的媒体采访中表示，由于中国在海外设立所谓“警务服务站”引发关切，意大利政府决定终止让中国警察在意大利领土上与意大利警察一道进行“联合巡逻”。

日媒：中国警察当局疑在日设置两据点

另外，中央社引述日本读卖新闻报道，日本外务省等单位12月19日在自民党外交部会等联席会议上表示，基于西班牙非政府组织“保护卫士”（NGO）公布的报告书，中国警察当局可能在日本境内设置两处活动据点。

外务省等单位表示，报告书中所示的中国警察当局两处据点，分别是中国福建省福州市公安局在东京都内开设，及江苏省南通市公安局在未知地点设置。

自民党保守派议员组成的“日本尊严与国家利益保护会”，昨天也在国会针对中国警察当局设置活动地点，举行听取专家等人意见的会议。

日本外务省已透过外交管道向中国表达“假如有进行侵害我国主权般的活动，日本政府绝对不会容许”的态度。

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