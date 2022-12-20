德总统与习近平会谈促其用对普京影响力“结束”乌战

德中建交50周年

2022年9月16日，俄罗斯总统普京在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上合组织峰会（SCO）成员国首脑扩大会议前与中国国家主席习近平交谈。

德国总统府12月20号在一份声明中说，值德中建交50周年之际，德国总统施泰因迈尔当天在电话交谈中呼吁中国主席习近平 "利用“其对普京的影响力“结束”乌克兰战争。中方通告说，在乌克兰问题上，习近平强调中方坚持主张劝和促谈，认为危机长期化、复杂化不符合各方利益。

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德方声明说，德国总统强调中国和欧洲在结束战争方面的共同利益。他要求习近平利用他对俄罗斯的影响力，并在此方面向普京采取行动。

柏林补充说，两位领导人之间持续了 60分钟讨论也集中在柏林和北京的 "双边关系"，以及 "与新冠疫情有关的中国当前局势"上。

在德国总理朔尔茨11月4号的中国之行中，习近平曾正式表示反对乌克兰战争中的核升级。德国总统府的声明表示，总统对此表示感谢。

法新社说，自乌克兰战争开始以来，西方一直试图对中国施加压力，他们批评中国与莫斯科关系密切。而尽管与北京的关系在过去两年变得紧张，但欧盟正在寻求中国领导人的支持来结束乌克兰的战争。

德国在中国有重要的经济利益，朔尔兹是自新冠疫情全球流行开始后第一位访问中国的欧洲和G7集团成员国领导人，他在习近平在中共二十大上加强对国家领导权控制后不久就前去北京，引起了广泛的批评。但朔尔兹本人为与北京对话的必要性进行了辩护。

柏林表示，施泰因迈尔与习近平周二的电话交谈是在德中双边关系建立50周年背景下进行的。

中国外交部网站当天刊出的习近平与德国总统电话会谈相关通告中指出，双方还就乌克兰危机交换了意见，习近平强调，中方坚持主张劝和促谈，认为危机长期化、复杂化不符合各方利益。

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