意大利将停止与中国进行联合警巡

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意大利内政部长皮安泰多西（Matteo Piantedosi）在12月19日发表的一篇对他的采访中表示，将停止允许中国警察到当地参与联合巡逻，这种合作将不再实践，也不会以其他形式复制。据悉，有关合作在2016至2019年进行，但自新冠疫情后已暂停。

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据路透社报导，总部位于西班牙的非政府组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）此前表示，它掌握的证据显示，中国在海外设立了102个“警务服务中心”，有时被用来向中国公民施压，其中包括意大利的11个站点。

中国当局驳斥了这些指控，强调这些中心是由“志愿服务人员”设立和运行，主要向中国公民提供因为新冠疫情而受到干扰的文件延期以及其他服务。中国驻意大利大使馆未立即回应路透社记者的置评请求。

意大利新任内政部长皮安泰多西在接受《福利奥日报》(II Foglio)采访时表示，中意联合警巡已经停止。他称，那些引进合作协议的人，“也许想象着与该国机构合作会带来便利”。他同时指出，与中方签署的联合警巡是标准的备忘录，也涉及到其他国家。

皮安泰多西说：“事实上，我可以说这些合作形式将不再被实践，也不会以其他形式复制。毕竟，正如一些人批评的那样，这是一个将自己视为主权主义者的政府：它能接受恰恰在领土控制方面存在主权割让，尽管是潜在的吗？”

报导提及，皮安泰多西本月早些时候曾向议会表示，与中国签署的联合警巡备忘录与中国在意大利设立的“警务服务中心”无关。据了解，中意两国在2015年签署了相关备忘录。

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