普京首次承认侵乌行动很艰难

普京

俄罗斯总统普京周二（12月20日）表示，俄罗斯控制的乌克兰部分地区局势“极其困难”，他告诉俄罗斯安全部门特工人员，他们需要大幅改进工作。这被解读为是俄罗斯总统迄今为止态度最为明确地公开承认：他在近10个月前发动的这场入侵没有按计划进行。

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路透社报导：普京说，在莫斯科于9月宣布吞并的乌克兰地区，情况“很艰难”，并命令联邦安全局（FSB）确保生活在那里的人们“安全”。普京指的是顿涅茨克，卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热地区的局势极其困难。此言打破了俄罗斯官方此前一贯称“在乌克兰特殊军事行动”进展顺利的说法。

9月，普京宣布乌克兰东部和南部四个被部分占领的地区加入俄罗斯，试图在一系列战场失利后重新获得主动权。但基辅及其西方盟友说此举非法。

10月，俄罗斯军队从赫尔松撤军，在其它地方也未能取得进展。本月早些时候，普京说这场战争可能是一个“漫长的过程”。

此前一天，普京前往白俄罗斯访问，加剧了人们的担忧：莫斯科亲密盟友可能会帮助俄罗斯开辟一条新的战线，更好地入侵乌克兰。几个月来，俄罗斯和白俄罗斯在白俄罗斯一直有军事活动。莫斯科将白俄罗斯作为俄军对乌克兰行动的发射台。

白俄总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）曾经多次表示，他无意派遣本国部队进军乌克兰。但乌克兰联合部队指挥官谢尔盖‧纳耶夫（Serhiy Nayev）中将说，白俄已经做好（参战）准备。克里姆林宫周一驳斥了这种说法，认为这“毫无根据”。

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