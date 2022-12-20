白俄罗斯国家地位不保？普京强调“俄联邦没兴趣吸收任何人”

俄罗斯/白俄罗斯/乌克兰

俄罗斯总统普京19日抵达明斯克对白俄罗斯进行工作访问。他当天与白俄罗斯领导人卢卡申科举行会谈，并共同主持了由两国政府高官参加的扩大会议。普京和卢卡申科会后出席了联合新闻发布会。据俄新社报导，普京在评论有关俄罗斯“吸收”白俄罗斯的传言时说，俄罗斯联邦没有兴趣吸收任何人，这没有任何权宜之计。

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据悉，这已不是第一次有记者就俄罗斯“吸收”白俄罗斯，或两国“统一”的议题当面向他们进行提问。去年9月，在普京和卢卡申科召开的一次新闻发布会上，就已经有记者提出了类似问题。当时是卢卡申科作出了回答。

据俄新社报导，普京在周一评论有关俄罗斯“吸收”白俄罗斯的传闻时说，“这些来自外部的无良批评者要么不明白他们在说什么，要么他们故意谈论它，误导那些没有沉浸其中的人。问题不是接管的问题。问题是经济政策的协调”。

普京在会上向媒体表示，“俄罗斯和白俄罗斯正在共同建设联盟国家，不断深化经济一体化，旨在确保可持续的经济增长和提高公民的生活水平”。他称，其他许多一体化协会也是这样做的。

普京说：“其他都是无关紧要的。胡说八道。这些都是我们的恶意者试图减缓我们的融合进程。他们这样做只是为了不在世界市场上获得有效和危险的竞争对手。就这样”。

针对为何频繁会见卢卡申科，普京告诉记者称，与白俄罗斯领导人的频繁会晤是有需求的，随着外国商家离开俄罗斯市场，明斯克的机会之窗现在正在打开。

普京说：“需要经常举行会议，”他回忆说，去年两国的贸易额增长了 30%，普京认为这是前所未有的突破。他补充说，在外国公司退出俄罗斯市场后，“为白俄罗斯和白俄罗斯制造商打开了机会之窗”。普京还表示，有太多的问题需要在两国首脑和最高级别上不断提供行政支持。

“我们最近确实非常关注安全问题，关注国际舞台上的合作。”普京说：“总体而言，我们应该对我们在这个轨道上建立关系的方式感到满意。”

“情况促使我们这样做”。卢卡申科反过来说，“我们作为总统，不得不经常见面，谈论这样或那样的问题，”他强调，安全和经济问题需要特别关注。卢卡申科声称，一定有人嫉妒他与普京会面的频率，就俄乌战事暗讽乌克兰总统泽连斯基。

卢卡申科还在新闻发布会上提出，“俄罗斯没有我们也能应付。但我们不会没有它。我们在这里同意，是的，我们将在平等的条件下采取行动”。“没有俄罗斯，我们能单独捍卫我们的独立和主权吗？我们做不到！在困难时期，他（普京）没有拒绝，”白俄罗斯总统说。

卢卡申科称相信，关于俄罗斯“接管”白俄罗斯的论调是由逃亡的政治家发表的，“这些论调是由外部势力植入的”。他向媒体强调，“如果有人想在今天撕裂我们，挑拨离间，那是行不通的”。

卢卡申科还表示，明斯克和莫斯科不仅能够抵御西方的制裁，而且能够找到经济发展的机遇，据他说，制裁的烙印开始消退，限制措施给其始作俑者带来了痛苦。卢卡申科说，“很明显，这种限制就像回旋镖一样打击了发起者”。

就普京的表态，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）评论说，普京声称他不打算吸收任何人“必须被视为绝顶讽刺”。普莱斯说：“我们从普京总统那里听到了这些声明，与此同时，自这场冲突初期和冲突前几周以来，我们已经看到卢卡申卡政权基本上放弃了主权，将独立性拱手让给了俄罗斯”。

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