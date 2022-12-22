乌克兰总统泽连斯基闪电式访美后经波兰返国

俄罗斯侵乌战争

2022年12月21日，乌克兰总统泽连斯基在华盛顿国会大厦举行的国会联席会议上发表演说时受到热烈欢迎。

乌克兰总统办公室发言人证实，总统泽连斯基在结束对美国的访问后已顺利返回。这是自从俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，泽连斯基首度出访外国。

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泽连斯基返国途中在波兰短暂停留，与波兰总统杜达举行了会谈。泽连斯基会晤后在Telegram发出的信息说，“我们共同对一年来遭遇的历史性挑战和全面战争进行了回顾。我们同时讨论有关未来的战略计划，双边关系以及明年的多边关系”。

一个视频显示，两人会面时，非常热烈地拥抱。波兰方面的信息说，两人谈话长达两小时。波兰方面还表示，乌克兰一开始就对波兰通报了泽连斯基的访美计划，波兰并且参与了组织。

泽连斯基访美期间，与美国总统拜登周三在白宫会晤。拜登呼吁国际社会在2023年继续支持乌克兰。

自俄乌战争爆发以来，美国已向乌克兰提供了将近500亿美元的援助，这是第二次世界大战结束以来欧洲爆发的最严重的战争，数万人被杀死，数百万乌克兰人被迫逃离家园。

拜登与泽连斯基会晤结束后共同举行了新闻发布会，拜登说，我们即将跨入新的一年，对美国人民，对世界人民而言，重要的是能直接听到乌克兰总统关于战争的情形以及国际社会继续团结的重要性的直接表述。拜登说，北约和欧盟从来也没有像今天这样与乌克兰这样团结。

泽连斯基随后在美国国会发表演讲，他首先感谢“美国人民与所有珍视自由与正义的人们”对乌克兰的援助，他表示，“尽管面对重重困难与悲观预期，乌克兰没有倒下，仍是生龙活虎”。他的这番话赢得现场议员起立鼓掌。

他表示，美国向乌克兰援助的几百亿美元“不是做慈善”，而是“对全球安全和民主的投资”。他希望美国国会继续增加对乌克兰的援助。他在美国国会说：乌克兰绝不会投降。

泽连斯基在美抵达美国国会时，受到全体议员起立鼓掌欢迎，他的发言多次被热烈的掌声打断。

泽连斯基还用英语说："与最坏的预测相反，乌克兰没有沦陷”。“乌克兰充满活力和战斗力"。"俄罗斯的暴政不再能控制我们"。泽连斯基补充说："在争夺世界舆论的战斗中，我们已经打败了俄罗斯。

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