前欧洲议会副主席凯莉涉贪 比利时法官下令继续收监

欧洲议会反腐风暴

图中女性为前希腊议员、欧洲议会前副主席凯莉，她因涉贪丑闻目前被比利时法院下令继续收监。

比利时法院周四下令继续对希腊议员、前欧洲议会副主席伊娃.凯莉(Eva Kaili)进行审前拘留，凯莉本月被指控涉及卡塔尔行贿案，这使她失去了欧洲议会副主席的职位。

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比利时联邦检察官办公室在一份声明中宣布，希腊议员在被监禁11天后出现在布鲁塞尔法庭上，该法庭拒绝了律师提出的安装电子手环的请求，并将 "审前拘留延长一个月"。检察官办公室说，律师有24小时的时间对该决定提出上诉。

现年44岁的凯利否认有任何腐败行为，她的律师在周四上午说。他们曾希望获得带电子手镯的假释，律师特别辩称，他们的顾客 "积极参与调查和没有逃跑的风险"。

在这起在欧洲议会引起震动并引发卡塔尔和欧盟之间紧张关系的丑闻中，伊娃.凯利被控属于一个“洗钱”、“腐败”的 "犯罪组织成员"的四名嫌疑人之一。

12月14日，检方已经决定，凯莉的同伴弗朗西斯科.乔治和前议员皮埃尔.安东尼奥-潘泽利（Pier Antonio Panzeri）将继续留在监狱中，他们也是该案的关键人物。

凯莉是前电视新闻主持人，一直是希腊社会主义党的一个有争议的人物，该党在她涉嫌贪腐丑闻披露后立即将她开除。

据一位比利时司法人士称，在凯莉位于布鲁塞尔的公寓里发现了装满价值15万欧元钞票的袋子。但凯莉女士表示 "不知道这笔钱的存在"，她的希腊律师说，弗朗西斯科.乔治先生 "背叛了 "他的女朋友对他的信任。

在希腊，法院已经查封了这对夫妇的一个联合银行账户，以及通过该账户在帕罗斯岛购买的一块7000平方米的土地，一位司法人士周四说。雅典金融检察官办公室上周开始进行调查。

在比利时，由金融法官米歇尔.克莱斯领导的调查小组在12月9日至12日期间进行了20次搜查，包括在布鲁塞尔的欧洲议会。

伊娃.凯莉的父亲在比利时首都被拘留了48小时，而潘泽利先生的妻子和女儿则在意大利被捕，她们是欧洲逮捕令的目标。他们正在意大利法庭上对向比利时投降提出异议。根据同一司法来源，比利时调查人员总共查获了150万欧元的现金。

除了在凯丽家中发现的15万欧元之外，在他的父亲的行李箱里搜获75万欧元的现金。

警方还从潘泽利先生的家中查获了60万欧元，他是欧洲议会的前社会主义议员，2019年在布鲁塞尔成立了非政府组织 "打击有罪不罚"，其三年来的活动现正受到审查。

认识潘泽利先生的意大利工会领导人卢卡.维森提尼本周承认，他收到了来自“打击有罪不罚”协会大约5万欧元的现金捐款，但他保证，他与任何为卡塔尔利益而进行的贿赂或影响力兜售的企图没有关系。

国际工会联合会（ITUC）总书记卢卡.维森提尼先生在被警方拘留两天后，于12月11日在司法监督下获释。周三，他被ITUC的管理机构 "暂停 "了职务。

在外交方面，这一丑闻正在动摇着欧盟和卡塔尔之间的关系，欧盟已警告说可能对天然气供应产生 "负面影响"。

但该酋长国 "坚决拒绝 "这些指控，抗议欧洲议会12月15日投票决定在调查期间暂停对 "卡塔尔利益代表 "的访问。

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