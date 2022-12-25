俄海军部造船厂总经理67岁突然去世，死因不明

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据俄罗斯联合造船集团12月24日介绍，该公司下属的俄罗斯海军部造船厂总经理亚历山大‧布扎科夫（Alexander Buzakov）已经去世，享年67岁，并指他的去世让俄罗斯整个国家的造船业遭受了不可挽回的损失。

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俄罗斯联合造船集团通过声明表示，“联合造船集团、海军部造船厂和整个国家造船业遭受了不可挽回的损失，因为海军部造船厂总经理亚历山大‧谢尔盖耶维奇‧布扎科夫去世了，享年67岁”。俄罗斯海军部造船厂总部位于圣彼得堡，是俄罗斯现存历史最古老，规模最大的造船企业之一。1704年，该造船厂在沙俄时期由彼得大帝下令创建，并由俄罗斯海军部管理，由此得名海军部造船厂。

俄联合造船集团发表的悼文写道，“毫不夸张地说，亚历山大‧谢尔盖耶维奇将自己的一生都献给了俄罗斯舰队的创建。就在昨天，他还站在新潜艇‘大卢基’（Velikiye Luki）号下水的滑道上，为他公司的工人和工程师感到自豪，为他们对国家国防能力的贡献感到自豪，并分享了海军部造船厂未来一年的计划。很难相信他不再和我们在一起了”。

悼文称，1956年出生的布扎科夫在自己家乡的公司工作了三十五年，“在完成造船学业后作为一名年轻的工程师来到列宁格勒海军学院。他做了他所热爱的工作，在该行业最困难的年代，他尽其所能恢复了海军部造船厂的力量和荣耀。他不仅受到爱戴，因其可靠性，因其对自己的言语、职业和国家的忠诚而受到尊重。因为他的关怀态度，因为他总是来帮助那些需要帮助的人”。

悼文称，对于被指在周六突然去世的布扎科夫来说，“最重要的始终是海军部造船厂，在过去的十年里，海军部造船厂达到了一个新的水平，在军事造船和执行民用订单方面实施了许多独特的项目。他做了一切事情来维护这个传奇公司的劳动力和遗产，总是考虑到它的未来，并带领海军部造船厂取得新的成功。”

圣彼得堡州长波尔塔夫琴科(GeorgyPoltavchenko)和该集团总裁拉赫曼诺（Alexei L. Rakhmanov）通过悼文表示，“我们代表联合造船集团企业的所有劳动集体并代表我们个人，向亚历山大·谢尔盖耶维奇的家人和朋友，向所有认识和尊重他的人表示哀悼和慰问”，并称对布扎科夫“的美好回忆将永远留在我们心中”。

据俄新社报导，自2012年被任命为该公司总经理以来，俄罗斯海军部造船厂在布扎科夫的领导下的主要成就，被认为是保持和加强其在现代非核潜艇、水面舰艇和深水设备市场的地位。布扎科夫因其长期无私的工作而被授予海上功绩勋章、一级和二级“祖国功勋”勋章、“俄罗斯海军300周年”勋章、“纪念圣彼得堡建城300周年”勋章等。

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