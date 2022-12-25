欧盟专员蒂默曼斯：普京已经输了，就像1943年的希特勒一样

欧洲/俄罗斯/乌克兰

欧盟委员会执行副主席、气候行动专员蒂默曼斯（Frans Timmermans）近日在受访时表示，只有当俄罗斯总统普京意识到，无论如何，乌克兰将继续在财政和军事上得到欧盟和美国的支持，克里姆林宫才有可能改变路线。密切关注俄罗斯长达30年的这位荷兰籍欧盟专员在采访中说，“希特勒在1943年底也输掉了战争，但战争又持续了两年”。

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蒂默曼斯年轻时在荷兰军队服役期间参加了如何审问俄罗斯战俘的课程，并由此学习了俄语。1991年，他与当时在圣彼得堡市政府工作的普京第一次见面，两人并在随后的生涯中有所交集。

蒂默曼斯在接受比利时媒体《新闻报》采访时谈道，当普京决定于2月24日入侵乌克兰，试图在基辅建立一个傀儡政府时，他也感到惊讶。蒂默曼斯说，“我本应是一个俄罗斯问题专家。我以为他会像2014年的克里米亚一样，拿下乌克兰的另一块土地。随着全面入侵，我实际上没有考虑到（这一可能性），尽管美国已经警告过它”。

就俄罗斯全面入侵乌克兰对欧洲产生的根本性影响，蒂默曼斯说：“我们现在需要认真思考如何将乌克兰融入欧盟。以前，我总是把乌克兰看作是一个充当桥梁的国家。在乌克兰东部，人们感觉与俄罗斯非常接近，但侵略的影响之一是，现在人们在那里也感到自己是乌克兰人。”

蒂默曼斯说，“普京和他的外长拉夫罗夫将欧盟在2014年相当缺乏的反应解读为完全软弱。从那时起，他们只以贬义的方式谈论欧洲，说欧洲颓废、无能、无足轻重。同时，比起加入北约，他们更担心乌克兰加入欧盟。加入欧盟会改变一个社会，这将使乌克兰完全脱离俄罗斯社会。这是俄罗斯最不愿意看到的事情。”

就普京如何成为“新沙皇”的提问，蒂默曼斯说，“他（普京）向俄罗斯人民承诺，他将把他们从车臣恐怖主义中解放出来，保护他们的储蓄免受恶性通货膨胀的影响，并通过使经济运行得更好，让他们赚更多的钱。但作为回报，不允许他们妨碍他，这不应该伴随着自由”。

蒂默曼斯说，“他（普京）向俄罗斯人提供的是一个浮士德式的交易。当你走在不自由的邪恶道路上时，很快就会与世界上刚刚选择自由、民主和自由市场经济的那部分人产生紧张。他长期以来一直希望俄罗斯和欧洲能够保持友谊，但有两种制度。这并不奏效。”

蒂默曼斯提及，“我在90年代初什么都见识过，他们突然变得一贫如洗，而克格勃却有了特权。重新过上舒适生活的需求在包括普京在内的政府官员中是巨大的。而这助长了腐败。几个世纪以来，在俄罗斯，政治权力支配着一切，包括国家财产。你必须接受的是，最终所有的权力都掌握在领导者手中。任何反抗他的人，比如（俄罗斯前首富）米哈伊尔·霍多尔科夫斯基，都会被从肉体上或经济上消灭掉。即使是寡头也必须符合领导人的意愿。”

就是否仍然相信普京正在制造他自己的滑铁卢的提问，蒂默曼斯说：“绝对的。俄罗斯现在在国际上是一个完全的贱民。我敢说，制裁正在造成痛击。这场战争花费了非常多的钱。而普京已经输了。他误解了乌克兰人的韧性。这是因为没有人敢再告诉他全部真相，包括关于他的军队被腐败的军官吃掉的状况。”

蒂默曼斯接着说，“但希特勒在1943年底也已经输掉了战争，而战争确实又持续了两年时间。普京可以在很长一段时间内造成很多混乱。因此，对能源基础设施进行轰炸，目的是让人们处于如此痛苦的境地，以至于数百万人来到欧洲。他把能源和移民都作为武器来对付我们，因为他知道我们在这两个问题上是脆弱的，可以造成分歧，盼望他多年来投入的政治力量在（欧盟）成员国中获得更多的政治权力。”

蒂默曼斯提及，此前“使欧洲的立场不是特别强烈的是，在过去20年里，欧洲内部对俄罗斯有不同的看法——由于历史、政治和经济原因。而这一点从痴迷到天真不等。稳定高于一切，不惜一切代价：这是西方人压倒一切的感觉。这正中了普京的下怀。（欧委会前主席）让-克劳德•容克，我和他一起工作了五年，他常说：‘法国人和我在所有事情上都达成一致，除了俄罗斯’。他也更倾向于默克尔路线”。

就是否曾与默克尔谈及这一问题，蒂默曼斯说：“听着，德国人对俄罗斯有一种愧疚和希望的结合。但作为一个东德人，默克尔对俄罗斯并不感到天真。只是由于经济和其他方面的原因，她没有纠正这个政策。”

就默克尔在2014年后还支持北溪管道项目的问题，蒂默曼斯说，“有一种看法认为，我们不仅依赖俄罗斯的天然气，而且普京也依赖我们的钱。对他来说，天然气也没有石油那么重要：普京还允许俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）比石油部门有更多的自由。在某种程度上，这也使Gazprom公司成为‘德国的’，这反过来又给欧洲方面留下了俄罗斯正朝着正确方向发展的印象。我们低估了在能源市场紧缩的情况下，价格上涨。这一直是一个战略误判。”

蒂默曼斯强调，“唯一能使莫斯科改变方向的是，意识到西方不会放弃——无论它在当场做什么。一旦普京和拉夫罗夫开始认为前方出现了裂痕，他们就可以坚持得更久。我们必须保持队伍靠拢，与美国人摆出一个阵势，继续在财政和军事上支持乌克兰。而如果有更多的难民到来，我们需要再次妥善安置他们。到目前为止，我没有看到任何裂缝。甚至匈牙利总理欧尔班现在也加入了对乌克兰的财政支持。”

就法国总统马克龙关于不要羞辱俄罗斯的争议发言，蒂默曼斯说，“我的态度是：俄罗斯决不能获胜。马克龙和德国总理朔尔茨想试试与普京的对话是否还有可能。我也尊重这一点。但是，侵略一定不能得到回报。如果有的话，那就是自取其辱。”

就是否担心俄乌战争会导致俄中结盟，中国领导人习近平似乎近来又展现出对与欧洲合作持开放的态度，蒂默曼斯提及白纸抗议，及中国面对新冠疫情和气候危机给国内带来的压力，并称“习对被普京的衰落所吸入不感兴趣。现在他们在某种程度上需要对方。但我并不跟随这种对俄中联盟的恐惧。中国人对俄罗斯的控制力必然会越来越强。中国在增长，俄罗斯没有在增长。”

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