在法伊朗男子自溺呼吁国际关注伊朗局势 意大利就镇压召见伊朗大使

伊朗/政治/欧洲

里昂周二举行的纪念以自杀寻求国际关注伊朗局势的的伊朗人默罕默德的集会

在法国里昂留学的一名伊朗男子周一晚间投进罗纳河自尽，他在遗书中说，这样做是为了引起人们对伊朗局势的关注。当地警方向法新社表示，38岁的穆罕默德·莫拉迪（Mohammad Moradi）周一晚些时候被发现溺水身亡。警方说，已经对他的死因展开调查。此外，意大利副总理兼外长塔亚尼（Antonio Tajani）周二表示，他已经召见了伊朗大使，以抗议德黑兰当局对伊朗妇女领导的抗议活动的“不可接受的”反应。

广告 继续浏览后续

莫拉迪在事发前通过多个社交媒体网站发布了他提前录制好的视频。他在视频中身着蓝衣，并以平静的语气说，“大家好，这是一则宣布自杀的视频。当你们看到这段视频时，我已经在这条河中溺死了”。

莫拉迪说，“我宣布我的自杀不是因为我自身的问题，这一自身的目的是为了吸引西方当局和人民对伊朗问题的关注”。他在视频中提到，伊朗的“警察正在攻击人民，我们已经失去了许多儿女，我们必须做点什么”。

莫拉迪表示，“我不能对伊朗人民的问题无动于衷，因此，我宁可死也不愿意见证伊朗人民的悲惨生活。希望我的死亡能引起媒体的关注。此外，我的死亡是给伊朗人民的一个信息，让他们知道海外的伊朗人同情他们。”

莫拉迪补充说，“我们牺牲了自己的生命来同情你们。愿我的生命为伊朗和你们——伊朗人的自由牺牲成千上万次”。他并强调自己没有任何身体或精神问题，并称“而这一史诗般的行为只是为了同情伊朗人民，成为他们的声音”。

莫拉迪说，“我的死亡包含了这样的信息：爱和人性以及为伊朗人民拥有一个值得尊重的生活等概念对我来说非常重要”。他说，“我决定在罗纳河自杀，这是一个挑战，表明我们伊朗人民对这种情况非常厌倦”。他并呼吁国际社会支持伊朗人民与“极其暴力的警察和政府”的斗争。

据当地伊朗社区的成员说，莫拉迪是一个历史系的学生，与妻子在里昂的一家餐馆工作了3年。他的伊朗同胞莉莉·莫哈杰（Lili Mohadjer）说，莫拉迪的此举充满了“激烈的勇气”，“希望他的死能成为西方媒体和政府支持伊朗革命的又一个因素”。

莉莉·莫哈杰补充说，在莫拉迪的视频中，“他说他无法在这里安静、舒适地生活，他融入得非常好”，而伊朗人却“在近距离”被杀害。里昂周二晚，在许多记者面前，大约40人将蜡烛、玫瑰花束和死者的照片放在栏杆上，然后发表演讲和唱歌以示对他的纪念。

里昂检方周二告诉法新社，已经“对死亡原因展开调查，以核实自杀的假设，特别是考虑到当事人在社交网络上发布的信息，宣布他的意图”。“调查还将寻求确定事件的动机，”该部门补充说。

此外，意大利副总理兼外长塔亚尼27日表示，他已经召见了伊朗驻意大利大使，以抗议德黑兰当局对伊朗妇女领导的抗议活动的“不可接受的”反应。

意大利外交部在给媒体提供的一份说明中说，临时代办穆罕默德·礼萨·萨布利（Mohammad Reza Sabouri）已被召去参加星期三的会见。塔亚尼此前曾谴责伊朗的情况是“不可接受的耻辱”，称意大利政府在捍卫妇女方面采取了“强硬路线”。

9月16日，22岁的库尔德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反头巾法在德黑兰被伊朗道德警察逮捕，并在拘留期间死亡，此后抗议活动一直笼罩着该国。据总部设在挪威奥斯陆的伊朗人权组织（IHR）周二表示，至少有100名在抗议活动中被捕的伊朗人面临可被判处死刑的指控。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅