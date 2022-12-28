意大利将对所有来自中国的游客进行强制检测

意大利/中国

中国正面临着新冠染疫人数的爆炸性增长。意大利卫生部长周三（12月28号）宣布，意大利已决定对所有来自中国的旅行者进行强制检测。

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意大利卫生部长奥拉齐奥·斯基拉奇（Orazio Schillaci）在一份相关声明中说：“这项措施对于保证监测和个别化可能的病毒变体以保护意大利人口是至关重要的。”

中国的 "动态清零"政策在本月突然结束，引起了包括美国在内的一些国家的关注，美国也在考虑对中国旅行者实施入境限制，因为中国面临着世界上最大的感染浪潮，并因新变种的出现而扩大。

中国疫情大爆发之际，中国宣布从1月8号开始取消所有出入境限制，但是中国人在未来几个月可能会发现出国旅行变得更加困难。意大利、日本、印度、马来西亚和台湾已经做出了决定，在北京宣布从1月8日起取消入境检疫后仅24小时，它们就宣布对来自中国的旅行者实施更严格的边境管制。据不愿透露姓名的美国官员说，华盛顿正在考虑对来自中国的旅行者实施入境限制。

如果说到目前为止，欧洲在这方面的举措还很罕见，那么意大利周三的决定可以说是打破了这种观望态度，正式对来自中国的旅行者进行了测试。

日本将从周五起恢复对来自中国大陆的旅行者进行强制性PCR测试，也限制直飞航班的机场数量。

台湾也宣布将对来自大陆的旅客进行病毒检查。

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