法国国防部长会见乌国防部长

军事援助

12月28日，法国国防部长塞巴斯蒂安·勒克努 (Sébastien Lecornu) 在首次访问基辅期间表示，他希望在“未来数周”内努力满足乌克兰的军事需求。

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乌克兰国防部长雷兹尼科夫（Oleksiï Reznikov）和到访的法国国防部长勒克努举行了联合记者招待会。勒克努表示：法国总统马克龙和乌克兰总统泽连斯基已同意2023年一月提出军事援助议程。

法国国防部长勒克努还表示：他与乌克兰部长就当地的“战术和战略形势”以及“乌克兰军队未来几周的需求”进行了讨论。

勒科努先生在中午的工作会议上与乌克兰总统泽连斯基举行了会晤。

在媒体面前，这位法国部长提到了“2 亿欧元的创新基金”，该基金允许乌克兰直接从法国工业家手中购买设备。

12 月中旬，在巴黎组织了一次支持乌克兰的国际会议，筹集了超过 10 亿欧元的捐款，特别是为了帮助乌克兰人民。

基尔世界经济研究所 12 月份的排名将法国排在军事援助第10位，英国、波兰或德国都排在法国前边。当然这没有把美国对基辅的军事支持算在内。

法国和乌克兰国防部长分别讨论了在战场上受损的西方军事装备的维修问题。 “维护已经提供给乌克兰的东西与新设备一样重要，”Lecornu 说。

乌克兰国防部长雷兹尼科夫 “战斗和防空防御”、“例如法国向乌克兰提供的凯撒火炮系统”、弹药和装甲车的供应，以及“打击伊朗无人机”是乌克兰军队目前的优先事项。

巴黎表示正在考虑向基辅提供更多的地对空导弹。

举行记者会之前，法国国防部长勒克努在“英雄墙”前献了花圈。这是基辅的一座纪念碑，用于纪念 2014 年以来在前线阵亡的士兵。

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