意大利：中国来的游客身上未检测到新变种毒株

意大利/中国/新冠疫情

意大利总理乔治亚-梅洛尼（Giorgia Meloni）周四（12月29号）宣布，到目前为止，在从中国抵达意大利的旅客身上没有发现新的新冠病毒变种。意大利在2020年2月全球疫情爆发初期，是首个受病毒重创的欧洲国家。

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法新社报道，梅洛尼在年终新闻发布会上说，现阶段检测出阳性的旅行者是 "已经在意大利出现的奥米克戎变体 "的携带者。梅洛尼说，意大利实施强制性检测的决定 "如果不在欧洲层面上进行，可能不会完全有效"，并指出这种检测只涉及来自中国的直飞航班，而不是那些经停航班。

意大利卫生部日前表示，位于意大利米兰马尔彭萨机场 (Malpensa Airport)，早在12月24日起对所有来自中国的旅客 (不分国籍) 进行入境新冠核酸检测。而该机场26日在由中国飞往马尔彭萨的第一架航班上，检测62名乘客中有35名呈阳性；而在第二架航班上，120名乘客中有62人呈阳性。

意大利卫生部长斯基拉奇 (Orazio Schillaci) 在昨日(28日)下令，要求所有从中国入境者，进行新冠抗原拭子和病毒测序，并表示措施对保护意大利人口来说至关重要。

意大利卫生部长斯基拉奇指出：“这项措施对于确保监测和发现可能的病毒变种，以保护意大利的人口来说至关重要”。

意大利总理梅洛尼周四说她已经要求她的卫生部长斯基拉奇 "写信给相关欧盟专员，以确保欧盟在这方面做出决定"。中国本月突然结束的新冠 "清零"政策引起了几个国家的关注。

中国正面临着世界上最大的新冠疫情高峰期。它本周宣布将于1月8日结束强制性入境检疫，促使许多中国人计划出国旅行。

意大利在2020年2月全球疫情爆发初期，是首个受病毒重创的欧洲国家，也是近期首个对来自中国的入境者进行强制病毒测试的国家。

欧洲难以达成一致

路透社报导，欧盟卫生官员于当地时间周四上午进行会商时，强调协调欧盟的应对之道至关重要，却无法达成统一作法。

欧盟国家在COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫政策上出现歧见早有前例。疫情刚爆发时，各国对于相关作法争论不休，并且在采购安全设备上激烈竞争，直到后来才终于就集中采购疫苗达成一致。

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