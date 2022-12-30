德国卫生部长：将对机场进行新冠病毒“变体监测”

中国/新冠疫情/欧盟联盟

据德国广播电台报道，面对中国不断扩大的新冠疫情，一些欧洲国家正在对来自中国的旅客实行强制新冠检测。但德国卫生部长劳特巴赫认为，德国“尚无必要”走这一步，但德国机场将进行密切的新冠病毒“变体监测”

广告 继续浏览后续

劳特巴赫在柏林表示，对来自中国的旅客进行新冠病毒检测“尚无必要”，但德国机场将对病毒变体进行密切监测。劳特巴赫说，在现在这个时间点上，预计不会出现来自新变体的威胁。到目前为止，已出现了已知的变体。但我们需要非常精确的变体监测数据，因为我们不能可靠地从中国调取相关数据。但我们“没有理由在常规基础上（对旅客）进行抗原检测。”但人们必须为新的危险做好准备。这位社民党政治家建议，专门检查个别航班的乘客是否携有新冠病毒新变体。一旦发现新变体，官方可以立即采取行动。

西班牙和意大利已经对来自中国的旅客实行了入境限制。中国旅客必须出示有效的核酸检测阴性证明或接种疫苗证明方可入境。欧盟也在考虑进一步的措施，预计下周将举行一次危机会议。

劳特巴赫表示，欧盟也在准备进行变体监测，欧洲在这方面协调行动非常重要。劳特巴赫将与法国卫生部长就此进行深入讨论。

与此同时，德国要求取消新冠防疫措施的呼声继续高涨。据北德广播电台报道，德国法定医保医生联合会主席安德列亚斯加森（Andreas Gassen）呼吁，取消德国所有剩余的新冠防疫措施。加森向《世界报》表示，由于民众良好的免疫力，由于疫苗接种和感染的发生，数月来的疾病负担比2021年要低得多，而且已不再是大流行病的负担。德国著名病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）日前也表示，新冠大流行已结束，应全面取消新冠防疫措施。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅