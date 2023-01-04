俄军乌东临时军营惨遭乌军轰炸凸显俄军科技软肋

俄乌战争

工人在1月1日子夜零时遭遇乌克兰军队袭击的马克耶夫卡俄军临时兵营清理现场。俄罗斯国防部1月4日公布的死亡人数已为89人。乌克兰方面称俄军损失可能达到400人。

俄罗斯军队驻顿涅兹克地区马克耶夫卡一座临时兵营因士兵大量使用手机而被乌克兰军队准确定位，在跨年夜惨遭轰炸。法新社1月4日法文指出，这再次凸显此前貌似强大的俄罗斯军队的科技软肋以及军纪管理缺陷。

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根据俄罗斯官方1月4日更新的数据，俄军在马克耶夫卡的一处临时兵营1月1日零时遭遇的海马斯导弹袭击中，死亡人数已经上升至89人。但乌克兰方面则认为死亡人数有400之多。外界目前无法核实准确数字，但这无疑是这次俄乌战争爆发以来俄军遭遇的一次性伤亡最严重的袭击行动。而导致伤亡如此惨重的主要原因是兵营中俄军士兵无视禁令，大量使用手机。

总部设于纽约的安全分析智库苏凡中心(Soufan Center)研究员Joseph Shelzi向法新社表示，在战场上使用手机极其危险，尤其是在乌克兰，政府对其国内通讯网络上的活动了如指掌。他特别指出，乌克兰军队已经显示，他们有能力综合各种资讯，定位俄军所处位置。

俄乌战争初期，一名俄罗斯将军就死于其坦克车的通讯装备被乌克兰军队定位。

法新社4日发表评论指出，俄军在马克耶夫卡遭遇的袭击凸显出俄罗斯军队巨大的技术缺陷。

法国电讯技术专家Stéphane Dubreuil向法新社表示，俄罗斯军队的科技能力是一个神话。他们现在在这个领域的表现不怎么样。俄乌战争开始时，俄军还使用加密手机，但那是80年代或90年代的加密技术，问题很多。所以他们开始使用民用手机。

乌克兰军队目前则使用着美国提供的海马斯火箭发射炮装置以及俄军没有的情报技术。Stéphane Dubreuil 表示，对手机追踪定位需要有实时计算和处理讯息的能力。世界上没有很多国家有这样的能力。

不过，俄军在马克耶夫卡遭遇的袭击暴露出的不仅是技术缺陷，也是军内纪律遵守不足。 英国私营情报公司Janes的专家Nick Brown向法新社表示，军队对其通讯网络的保护措施非常严格，但是倘若军纪涣散或不严格监督个人电子设备使用，这些保护都化为乌有。他表示，俄军新兵大规模使用个人手机使得俄军在行动安全方面的问题更加严重。

乌克兰战争爆发10个多月来，俄罗斯军队显然因损失严重而不得不征召一批新兵。这些新兵短暂接受培训操练之后，就开赴前线。目前流传的消息显示，1月1日在马克耶夫卡遭遇袭击的俄军目标是数百名新兵的临时部署地点。

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