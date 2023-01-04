俄军称：士兵用手机暴露了兵营挨乌导弹轰炸

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯国防部今天将俄军士兵非法使用手机，暴露了所在兵营方位而遭到乌克兰导弹致命袭击，俄罗斯官方承认导弹袭击造成 89 名军人死亡，此一数据大大增加了先前俄罗斯官方所报告的死亡人数。

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据路透社今天报道说，俄罗斯将致命导弹袭击归咎于一些俄军士兵违纪使用手机。莫斯科此前表示，有 63 名俄罗斯士兵在周末的遭导弹袭击事件中丧生。俄罗斯国防部的此一反应是在一些俄罗斯评论员越来越愤怒的情况下做出的，网络军评越来越多地表达他们对俄军在乌克兰掉以轻心的不满。社交媒体上的大部分愤怒都针对高级军事指挥官，而不是直接抨击俄罗斯总统普京。

普京还没有公开批评这次袭击事件。这是近几个月俄罗斯军队在乌克兰主要战场失利撤退后，又一次遭到打击。

据俄罗斯国防部说法，四枚乌克兰导弹击中了位于乌克兰东部被俄罗斯占领的地区首府顿涅茨克的毗连城市 Makiivka 的一所职业学院的临时俄罗斯军营。俄罗斯国防部表示，虽然已经展开官方调查，但遭到袭击的主要原因显然是军人非法大量使用手机。

俄罗斯官方说，“这使敌人能够跟踪和确定士兵位置的坐标。”

然而，著名的俄罗斯战地记者谢苗·佩戈夫 (Semyon Pegov) 质疑俄罗斯国防部的推理。佩戈夫于 2022 年底被普京授予勇气勋章，他在 Telegram 帖子中表示，乌克兰也可以通过无人机和情报来定位军队，而不一定是通过手机。他说，“‘手机’的故事不太有说服力，”佩戈夫说。“我很少这么说——但在这种情况下，最好是闭嘴，至少在调查结束之前。因此，这看起来像是一种彻底抹黑责任的甩锅尝试。”

佩戈夫还说，伤亡人数还会上升。

“不幸的是，他们的人数将继续增加。公布的数据很可能是那些立即被确认身份的人。不幸的是，失踪人员名单明显更长。我不能透露消息来源，但我认为它们是可靠的。”

乌克兰总统泽连斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 很少对乌克兰的具体军事打击发表评论，周二深夜在视频讲话中也没有提及这次袭击。

乌克兰军方透露发动了一次军事打击，导致俄罗斯在马基夫卡附近有重要设备以及可能还有人员损失。但乌克兰军方没有提供更多细节。

据路透社说，俄罗斯民族主义博主和该地区的一些亲俄官员将 Makiivka 的导弹袭击事件死亡人数估计为数百人，但也有人说这些估计被夸大了。

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