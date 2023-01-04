德外长：减少对独裁中国依赖 批评大企业短视近利

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德国近来对中立场转趋强硬，即将公布新的中国政策文件，德国外长贝尔伯克批评在中国经营的大企业短视近利，强调分散市场和减少对独裁国家依赖的急迫性。

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德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）接受网路媒体Table.Media专访时表示，近期将公布的“中国战略”目的不是与中国脱钩，不过从与俄国交往的经验来看，过于依赖一个没有分享相同价值、与民主处于竞争关系的独裁国家，容易让德国受伤害，未雨绸缪是保护自己最好的方式。

她指出，中国近年不仅离民主价值越来越远，还有计划性地背离国际法和公平竞争规范，德国有必要减少对中国的依赖，不能像过去对俄国那样走一步算一步，以为情况不会这么糟，德国正为此付出高昂代价。

大众汽车（Volkswagen）、BMW、巴斯夫（BASF）等德国企业在中国经营数十年，在全国各地建立大规模的生产基地，忧心政府调整中国政策将冲击业绩，贝尔博克批评这些大企业短视近利。

她说，部分大企业不顾经济风险和企业长期利益，为了分红利给董事，眼前只有未来5年；相较之下，许多中小企业聪明管控风险，将市场分散到印太其他地区，减少在中国的投资。

贝尔博克指出，俄罗斯出兵乌克兰后，分散市场更具急迫性，外交和外贸政策如果伤害到国家的繁荣和社会团结，不仅短视，也将对国家安全构成风险。

她强调，如果因为担心影响与独裁国家的关系，对他们破坏国际法等规范保持沉默，与受害国家的关係也将受到伤害，这样的事与俄罗斯来往时发生过，不希望看到在印太地区重演。

德国政府近来对中国立场转为强硬，计划改变前总理默克尔（Angela Merkel）经贸优先、避谈人权问题的作法，预计在2月举行的“慕尼黑安全会议”（Munich Security Conference）后公布外交部起草的中国政策文件，这是德国第一次为中国政策制定明确的框架和策略。

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