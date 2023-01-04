面对新冠检测中国游客 欧盟分歧但今天再讨论

欧盟/中国/新冠病毒

欧盟委员会昨夜今晨表示，大多数欧盟国家赞成对来自中国的旅客进行出发前新冠检测。路透社说，尽管出现了一波新冠感染浪潮，中国仍计划取消对中国公民3年来的的出境旅行限制。欧盟卫生委员会今天再次开会，以确定对中国游客的检测政策与措施。

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大多数欧盟国家显示支持对来自中国的航班进行出发前新冠测试。欧盟仍然寻求采取共同做法，欧盟卫生安全委员会周二稍晚举行会议，该委员会是欧盟咨询机构，由来自欧盟 27 个国家的国家卫生专家组成。

据路透社引述委员会发言人说，绝大多数国家都支持采取出发前检测。这些措施需要针对一些航班和机场，并以协调的方式实施，以确保检测有效性。

欧盟委员会周二准备了一份提案草案，其中包括建议在来自中国的航班上佩戴口罩、对来自中国的飞机进行废水监测、在机场进行基因组监测以及加强监测和测序，以及提高欧盟对检测和疫苗接种的警惕性。

欧盟委员会发言人表示：“现在将根据欧盟成员国的意见修改和采纳该措施。据发言人透露，4日下午举行的另一场欧盟卫生官员会议将就这些措施进行更多讨论。该发言人表示，所有欧盟国家都同意，在中国于 1 月 8 日取消严格的清零政策完全开放国际流通后，他们需要采取协调一致的方法来应对中国不断变化的疫情局势，并应对中国到欧洲旅行增加的影响。

欧洲疾病预防控制中心上周曾表示，目前不建议对来自中国的旅客采取措施。按照说法，在中国流行的新冠变种已经出现在欧盟，欧盟公民的疫苗接种水平相对较高，与欧盟的日常感染相比，输入感染的可能性较低，而目前的欧盟医疗系统正在警惕应对。

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