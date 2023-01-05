乌军报告战绩称昨天杀敌800

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军方说，它在过去一天杀死了 800 名俄罗斯士兵。乌克兰军队还报告说，由于俄罗斯空袭、导弹和火箭袭击了基本上被毁坏的乌克兰控制城市巴赫穆特和顿涅茨克地区的另外两个城市——科斯蒂安蒂尼夫卡和库拉霍夫，造成平民伤亡，但人数不详。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，乌克兰军方今天估计，过去一天有 800 名俄罗斯士兵在侵略乌克兰的战场上丧生，其中大部分是在顿涅茨克东部地区的战斗中丧生。

乌克兰军方今天在上午例行的战斗总结中表示，俄罗斯军队的重点是在巴赫穆特地区发动进攻，俄罗斯军队在 Avdiivka 和 Kupiansk 地区的袭击没有成功。乌克兰军方说，在过去的一天里，除了800 多名俄罗斯士兵丧生，还有一架飞机、一架直升机和三辆坦克被乌军摧毁。

路透社说无法独立核实战场成果。

不过，一位美国政府高级官员昨天对顿涅茨克地区，尤其是巴赫穆特附近的战斗进行了冷静的评估。该官员称，“乌克兰当地战斗仍然很激烈……我们在巴赫穆特看到的情况应该预料到，未来几个月战斗将继续蔓延到其他地方。”

乌克兰总统泽连斯基总统在昨夜今晨视频讲话中说，巴赫穆特以外的乌克兰军队正在给他们的敌人俄罗斯军队造成无数损失。但俄罗斯正在该地区集结军队。

乌克兰国防部副部长 Hanna Malyar 援引国防部主要情报局的话说，俄罗斯的重大军事损失意味着它可能不得不在今年第一季度宣布另一次部分动员。

路透社引据俄罗斯塔斯社消息，俄罗斯控制的扎波罗热州州长叶根尼·巴利茨基报告称，乌克兰炮击造成 5 人死亡、15 人受伤，其中包括 4 名紧急救援人员。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅