哈利出新书曝料他哥哥曾他揪衣领打倒在地

英国/哈利/威廉

英国王子哈利又出新书，预计本月稍晚出版。新回忆录书名（Spare），法新社说中文暂译为「备胎」。书中哈利曝料2019年威廉对哈利动粗。

广告 继续浏览后续

据法新社报道，哈利新书再爆猛料，指控威廉抓衣领，把他按倒在地。

法新社引述英国「卫报」（The Guardian）消息，英国哈利王子（Prince Harry）新书再爆猛料，述及2019年与哥哥威廉王子争吵时，威廉曾对他动粗。哈利书中的描述称，2019年他在伦敦家中的厨房和威廉（Prince William）吵架，威廉骂他的妻子梅根（Meghan Markle）「难缠」、「粗鲁」、「浑身带刺」，争执中，威廉把他按倒在地。

哈利说，「他抓住我的衣领，扯断我的项炼，把我按倒在地。我跌在狗碗上，碗被我压裂，碎片刺进我的身体。」

据「卫报」引述书中内容说，之后威廉「转头喊了句：『不必跟梅根说这件事』」。哈利回答：「你是说你打我这件事吗？」威廉回答说：「我没打你，哈罗德。」哈罗德是哈利的昵称。

法新社说，41岁的哈利和梅根上月在Netflix纪录片中还透露夫妇俩在英国王室的经历，以及2020年离开英国前往北美的惊人原因。

该消息没有提及威廉与哈利在伦敦家中厨房因什么原因发生争吵。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅