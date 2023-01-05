德国议员组团访问台湾 现职教育部长稍晚也访台

德国/台湾

德国一位议会人士今天对法新社透露，尽管中国方面不愿意，但德国教育部长有望在今年春季访问台湾。下个星期，一个德国议会代表团将抵达台湾访问。

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德国现任部长可能在春季访问台湾。这将是26年来对台湾的首次德国部长级访问。德国教育部长、自由派FDP党员贝蒂娜-斯塔克-瓦茨格Bettina Stark-Watzinger的具体访问台湾日期在现阶段尚未明确。

德国联邦议院国防委员会主席玛丽-阿格尼丝-施特拉克-齐默尔曼Marie-Agnes Strack-Zimmermann5日告诉法新社，一个由联邦民主党议员组成的代表团也将于下周前往台湾，她本人也将成为该议员团的一员。

据她说：通过我们在新年伊始的台湾之行，我们希望发出一个明确的信号，即我们永远不会接受简单的强者法则，这一立场甚至在印度洋-太平洋地区，应再次成为国际政治的一部分。

齐默尔曼称，议员们希望"通过这次对台访问表明对台湾人民的声援。

德国议会代表团在下周一至周四的访问期间预计将与台湾政府和反对派代表以及人权组织、商业代表和军队会面。

据法新社，此行可能会引起与北京的紧张关系，北京反对外国议员的访问，认为是对中国内部事务的干涉。

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