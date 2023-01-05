梵蒂冈今办前教皇本笃葬礼

梵蒂冈/本笃葬礼

教皇方济各2023年1月5日在梵蒂冈为前教皇本笃主持葬仪。

罗马天主教教皇方济各今天主持前任本笃十六世葬礼。梵蒂冈教堂钟声四起，12 名抬棺人将教皇本笃十六世的木棺抬出圣彼得大教堂，并将其放在聚集在广场参加葬礼的数千名信徒面前。信徒报以掌声以表示对本笃十六世的尊重，路透社说，本笃这位罗马天主教保守派的英雄近十年前因辞职而震惊世界。

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据路透社说，教宗方济各是坐在轮椅抵达广场主持仪式。由于膝盖受伤，教皇坐在椅子上低头看着棺材，随着合唱团用拉丁语演唱，方济各微微驼背，脸色凝重。

来自世界各地的神职人员、少数国家元首和数千名信徒参加了户外葬仪。

超过千名意大利安保人员被召集来帮助保护这一活动，当天罗马教廷周围的领空已经关闭。意大利下令全国降半旗。参加葬礼的人中有身着传统巴伐利亚服装的德国人，他们手持本笃出生地德国地区的旗帜。

世界著名神学家本笃上周六在梵蒂冈花园内的一座修道院去世，享年 95 岁，他成为 600 年来第一位离位的教皇后搬住那里，为选举教皇弗朗西斯开辟了道路，弗朗西斯被称赞是一个更加改革的人，亲力亲为的领导者。

本笃遗容瞻仰于周三晚上结束，遗体随后被放入一口朴素的柏木棺材中。一本本笃教皇任期的一页纸，以及其他物品，包括他在位期间铸造的梵蒂冈硬币，也被置入棺材。

据路透社说，虽然许多主要人物在本笃去世后赞扬了他，但也有批评，他们中间包括神职人员性虐待的受害者，他们指责本笃曾不惜一切代价寻求保护教会。

根据葬仪，葬礼结束后，棺材将被带回大教堂内并用锌包裹，然后密封在第二个木棺中。

由于本笃去世时不再是国家元首，今天只有意大利和他的祖国德国这两个国家派出官方代表团。

其他领导人，包括比利时国王和王后，以及大约 13 位国家元首或政府首脑，将以私人身份出席。大多数国家都由他们驻罗马教廷的大使代表。

据该报道，这与 2005 年的最后一次教皇葬礼大不一样，当时数十位国王、总统和首相与超过一百万人一起涌入梵蒂冈周围的街道，向本笃十六世富有魅力的前任约翰保罗二世致敬。

在过去的三天里，近 200,000 人列队瞻仰本笃遗体，本笃身着红色法衣，双手缠绕着一串念珠，没有任何教皇的徽章。

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