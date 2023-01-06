东正教圣诞节：普京停火两天遭吐槽

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯总统普京命令俄罗斯军队于1月6日和7日在乌克兰停火，以纪念东正教圣诞节。普京说这是应牧首基里尔的要求。欧美国家对普京停火两天的做法提出批评。拜登讥讽普京寻找喘息时间，而欧洲国家谴责普京必须真正停止侵略战争，而不是假停火。

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乌克兰战争胶着之际，普京下令为东正教圣诞节停火两天。普京也在声明中呼吁乌克兰军队尊重停火协议。

据普京称，“我指示俄罗斯国防部长从今年1月6日中午12:00至1月7日24:00沿乌克兰各方之间的整个对峙线实行停火。” 俄罗斯总统还呼吁乌克兰军队尊重这一停战协议，以便允许在乌克兰和俄罗斯一样占多数的东正教徒 "在平安夜和基督诞生日参加礼拜"。

据本台称，这次停火是自2月份俄罗斯开始在乌克兰发动侵略进攻以来的第一次重要停火，是在土耳其总统埃尔多安的电话，特别是俄罗斯东正教会牧首基里尔的要求下达成的，基里尔是普京的死忠支持者。俄罗斯总统很难忽视这一点，因为宗教是俄罗斯对乌克兰敌人宣传的一个非常重要的轴心，乌克兰被攻击为 "撒旦"。

但这一呼吁被乌克兰总统顾问Mykhaïlo Podoliak置之不理，在普京宣布之前，他在推特上抨击可能的休战是一个 "玩世不恭的陷阱 "和 "宣传幌子"。在乌克兰，俄族长老被指是莫斯科在侵略战争的盟友，并被越来越多的乌克兰人所拒绝。据本台在基辅的特约记者Ablaa Jounaidi报道说，一部分人决定拒绝，选择遵从西方圣诞节时间，在12月25日而不是1月7日庆祝基督圣诞节。俄罗斯军队在12月25日圣诞节对乌克兰平民区发动了大规模的轰炸。

乌克兰国防部周四晚间在推特上回应了克里姆林宫的声明："不要让我们的导弹发笑"，该导弹以乌克兰操作的美国火箭发射系统命名，用来对付俄罗斯大炮。

本台称，宣布停火也受到了几个西方国家首都的批评，华盛顿认为这是普京寻求 "给自己一些喘息空间 "的一种方式。拜登在白宫的一次演讲中谴责俄罗斯总统在12月25日和元旦轰炸医院、耶稣诞生纪念坛和教堂（......）"。

德国外交部长谴责普京停火把戏，称"如果普京想要和平，他就会让他的士兵回家，战争就会结束。但显然他想继续战争，在短暂的停火之后，轰炸战事还会再起。"德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克是在推特上如此留言谴责普京。

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