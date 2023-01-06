乌克兰战场无停火 今天一早就轰炸

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯和乌克兰周五互相攻击对方在乌克兰东部的阵地，没有迹象表明俄罗斯军队与乌克兰军队遵守俄罗斯总统普京宣称的为庆祝东正教圣诞节而在短时间内单方面下令的 36 小时停火。

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俄罗斯东正教圣诞节除夕口头停战，实际上乌克兰的战斗有增无减。据乌克兰城市克拉马托尔斯克市长说，周五早上，尽管是俄罗斯人和许多乌克兰人的平安夜，俄罗斯炮弹仍然袭击了该乌克兰城市，该城市靠近顿涅茨克工业区的打仗前线，俄罗斯声称该地区现在是俄罗斯领土。

克里姆林宫已下令于 1200 点开始休战，但没有具体说明他们指的是哪个时区。在莫斯科，那将是格林威治标准时间 0900。

俄罗斯于 2022 年 2 月 24 日入侵乌克兰，引发了一场战争，导致数万人丧生，数百万人流离失所，城市化为废墟。乌克兰已将俄罗斯赶出乌克兰的部分领土，但战斗仍在东部和南部城市肆虐，俄罗斯对民用基础设施发动导弹与炮火袭击。

路透社说，出人意料的是，普京周四在最后一刻宣布，单方面命令他的军队从周五开始停火，一直持续到俄罗斯东正教平安夜和圣诞节，这一举动被乌克兰及其盟国拒绝为诡计。

乌克兰总统泽连斯基立即拒绝了这一想法，称普京的目的是阻止乌克兰军队在顿涅茨克和更广泛的顿巴斯东部地区的进展，以便有时间调动更多莫斯科军队。

乌克兰总参谋部报告说，“俄军正集中精力试图建立对顿涅茨克地区的控制”。

俄罗斯东正教会在 1 月 7 日庆祝圣诞节。自 2019 年以来，乌克兰主要的东正教会被教会等级制度承认为独立的，并拒绝任何效忠莫斯科宗主教的想法。许多乌克兰信徒改变了他们的日历，在 12 月 25 日庆祝圣诞节，就像在西方一样。

乌克兰总统泽连斯基用俄语而不是乌克兰语直截了当地说，结束战争意味着“结束你们国家对乌克兰的侵略......当你们的士兵离开或我们把他们赶出乌克兰时，战争就会结束。”

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