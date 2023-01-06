侵乌战 俄当局施压大公司多给现金缓解钱荒

俄罗斯/侵乌战

随着入侵乌克兰的成本上升，俄罗斯正计划从一些商品生产商和国有企业那里获得更多资金并削减非国防开支。

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据彭博社新闻今天报道称，随着战争成本的增加，俄罗斯希望向大公司施压以获得更多现金。根据俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯汀 (Mikhail Mishustin) 于 12 月中旬向官员发出的指示，其中包括提高国有企业的股息以及化肥和煤炭生产商的“一次性付款”。

据彭博社看到的提案，俄罗斯政府命令称这项努力是“收入动员”的一部分。它还订购了 1750 亿卢布（24 亿美元）的额外支出，用于将 100,000 人从赫尔松安置到俄罗斯，这显然是承认克里姆林宫几乎没有希望重新夺回俄罗斯部队在秋季几周后丢失放弃的乌克兰地区部分地区。

彭博社说，随着普京的入侵战进入第二年，俄罗斯的预算越来越紧缩，俄罗斯经济在美国和欧洲的全面制裁下也收缩。

据知情人士透露，部分额外资金是支付与战争相关的费用所必需的。与此同时，俄罗斯当局誓言对战争的军费开支“没有限制”。

据该报道称，就在 2021 年底入侵之前的几个月里，包括煤炭和化肥生产商在内的俄罗斯矿业公司受到了矿产开采税率提高的打击。尽管制裁扰乱了销售并迫使减产，但政府此后拒绝减轻负担。

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