俄罗斯用美国零件造的伊朗无人机轰炸乌克兰引愤怒

乌克兰/俄罗斯/美国/伊朗无人机

俄罗斯军方正越来越多地使用伊朗的无人机来轰炸乌克兰的民用目标。本周早些时候，乌克兰总统泽连斯基说，乌克兰军队在两天内击落了80多架这种无人机。然而，乌克兰和英国专家在显微镜下检查了其中一些伊朗的无人机。而且他们发现，这些无人机所使用的三分之二以上的零件来自美国公司。

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据本台报道称，打击乌克兰的伊朗无人机是由 "美国制造 "的零件制成的。比如，一架伊朗 "沙赫-136 "无人机的碎片显示，用于制造这些飞机的三分之二以上的零件来自美国公司。

经乌克兰专家组检查，伊朗的Shahed-136无人机包含52个部件。从半导体到发动机的40个产品，由13个不同的美国公司制造。

这些信息引发普遍责问与愤怒，也在美国当局引发重视。拜登政府已经成立了一个专家委员会，以回答这些美国制造的部件是如何出现在伊朗无人机上的棘手问题。

通过与几家美国媒体联系，美国的有关公司保证他们正在遵守制裁规定，禁止向德黑兰出售任何武器或可用于生产武器的设备。

由白宫召集的专家们不认为错在美国制造商。相反，他们怀疑伊朗和俄罗斯正在通过幌子公司购买有关设备。但这些都是难以查明的，因此可能很难控制。

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