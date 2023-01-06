有指俄骇客锁定美国核专家

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路透社今天报道称，俄罗斯黑客瞄准美国核科学家。西方指控俄罗斯政府在黑客攻击方面处于全球领先地位，但俄罗斯一直否认任何黑客行动。

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根据路透社和五位网络安全专家查看的互联网记录，去年夏天，一个名为冷河的俄罗斯黑客团队将美国的三个核研究实验室作为目标。

8 月至 9 月期间，由于俄罗斯总统普京表示俄罗斯愿意使用核武器保卫俄罗斯领土，根据互联网记录，冷河瞄准了布鲁克海文 (BNL)、阿贡 (ANL) 和劳伦斯利弗莫尔国家实验室 (LLNL)显示黑客为每个机构创建虚假登录页面，并通过电子邮件向核科学家发送电子邮件，以迫使他们透露密码。

路透社说无法确定为什么这些实验室成为目标，或者是否有任何入侵企图成功。BNL 发言人拒绝置评。LLNL 没有回应置评请求。ANL 发言人将问题转给美国能源部，后者拒绝置评。

据网络安全研究人员和西方政府官员称，自入侵乌克兰以来，冷河公司已经升级了针对乌克兰盟友的黑客攻击活动。针对美国实验室的数字闪电战发生之际，联合国专家进入俄罗斯控制的乌克兰领土，检查欧洲最大的原子能发电厂，并评估双方所说的在附近猛烈炮击下可能发生毁灭性辐射灾难的风险。

根据对九家网络安全公司的采访，Cold River 在 2016 年以英国外交部为目标后首次出现在情报专业人士的视线中，近年来还参与了数十起其他备受瞩目的黑客事件。

路透社说，西方官员表示，俄罗斯政府在黑客攻击方面处于全球领先地位，并利用网络间谍活动监视外国政府和行业以寻求竞争优势。

然而，莫斯科一直否认它进行了黑客行动。

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