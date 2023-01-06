西班牙出版商弄错日期抢先售哈利曝料书 书称兄弟二人苦求查尔斯不要娶卡米拉

英国/哈利/威廉/查尔斯

英国哈利王子自传式回忆录“备胎”（Spare，暂译）下周才会出版，但西班牙文版本却被搞错上市销售，当中内容今天持续占据媒体头版，诸如他曾和哥哥苦求父亲别娶情妇卡米拉，书中抱怨他们的感受被轻置似无关紧要。

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据法新社今天报道称，尽管“备胎”书本从西班牙的书店紧急下架，但已有数本被媒体取得，拿来仔细钻研这个英国最知名家族的秘辛。而且，“备胎”预定10日才会在全球同步出版，但美国版“卫报”（The Guardian）宣称已经看过内容，抢先在4日晚间就透露精华部分。

抢先爆出的内容包括哈利王子在1997年如何被告知母亲黛安娜王妃死于车祸，以及他之后怎样透过一名有“力量”的女性，获得母亲从阴间传来的讯息。哈利王子在书中也提到他和父亲英王查理三世（King Charles III）的紧张关系，以及他和哥哥威廉王子曾如何恳求父亲不要与长久以来的情妇卡米拉（Camilla Parker Bowles）结婚。

据该报道，黛安娜王妃曾说过，她的婚姻中“有三个人，所以太拥挤”。黛安娜认定卡米拉是破坏她的婚姻的人。

据哈利王子在回忆录中表示，他和哥哥之后虽然认同卡米拉，却也要求父亲不要娶她。哈利表示，“尽管威利（Willy是威廉的小名）和我要求他不要这么做，我爸还是这么做了”。“尽管我们又一次对于母亲的生命历程感到苦涩和悲伤，但我们都知道我们的感受无关紧要。”

英国王室至此对哈利所有的报道传记曝料均拒绝作出评论与回应。

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