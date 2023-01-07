东正教圣诞节：乌克兰东正教的独立征程

乌克兰/俄罗斯/东正教

今天是东正教圣诞节，俄罗斯总统普京稍早下令在侵乌战场停火一天半。但不仅停火期间俄军轰炸继续，乌克兰方面拒绝承认，而且，乌克兰东正教已经与俄罗斯东正教划清界限，更希望随从西方在12月25日过圣诞节。俄罗斯军队在刚刚过去的12月25日与1月一日两天里，都对乌克兰全境发动了大规模的导弹袭击。

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据本台报道称，1月7日星期六是东正教圣诞节。而在乌克兰，在与俄罗斯抵抗侵略战争和莫斯科的大炮造成严重断电的背景下，这不是一个什么节日。而这一天尚且年轻的乌克兰独立教会更为受到关注。这是第一次，乌克兰东正教在基辅的洞穴大教堂，而不是在莫斯科的东正教附属教堂举行圣诞礼仪。

据本台在基辅的特约记者阿布拉-朱纳迪和鲍里斯-维希特报道称，对一些家庭来说，是按照俄罗斯的儒略历庆祝圣诞节，还是在12月25日按欧洲时间庆祝，虽然是一个没有最后答案的问题。但与莫斯科决裂对很多乌克兰人来说至关重要。一位信徒说，“我们正在另一条战线上作战。传统的，宗教的。以前，我们并不关心在是来自乌克兰还是莫斯科，我们遵循传统。但对我来说，现在这很重要。我不想支持一个对我的国家发动战争的教会。这就是为什么我支持我们当地的东正教会。”

一位年轻的女士今天参加彼得切尔斯克-基辅石窟的休眠大教堂的首次礼仪。而主持仪式的不再是隶属于莫斯科的乌克兰东正教会的领袖，而是莫斯科东正教的竞争对手：乌克兰独立教会的主教埃皮法努斯。这对这个年轻的教会来说是一场 "小革命"，它多年来一直主张与俄罗斯彻底决裂。

传统上，基辅牧首辖区，即现在的乌克兰统一教会，在基辅的圣迈克尔修道院庆祝圣诞节，而莫斯科牧首辖区的东正教会则在更大的大教堂举行仪式，莫斯科牧首辖区曾将这一千年的遗址作为其历史所在地。

但几个月来，乌克兰当局与强大但日渐式微的莫斯科东正教运动对立，莫斯科东正教一些牧师和教区被指控是俄罗斯教主基里尔和克里姆林宫的代理人。今年秋天，乌克兰对佩切尔斯克劳雷尔修道院进行了搜查，12月底，乌克兰文化部拒绝续租，拒绝允许莫斯科教区在这个被列入联合国教科文组织的古迹中办公。

据本台在基辅的记者斯特凡-西奥汉说，克里姆林宫对这一事件密切关注，克里姆林宫希望在基辅建立自己的权威。许多俄罗斯人认为，俄罗斯在一千年前诞生在基辅，基辅是一个俄罗斯城市，而古老的教堂正是这种象征。

维亚切斯拉夫-戈尔什科夫是乌克兰政府的一名宗教事务专家。他指出，“在乌克兰，我们已经有自己的东正教会，即乌克兰独立东正教会。它不再受另一个国家的管辖，它已经与俄罗斯决裂。这是非常重要的。乌克兰东正教的整个历史可以与我们争取独立的历史相比较。我们在为我们国家的独立而战，同时也在为我们教会的独立而战。这场宗教独立战争也在继续。至于莫斯科的当权者，他们一直在利用教会进行宣传。在苏联时期，当局在俄罗斯却迫害教会，但在其他国家则利用教会代表进行共产主义宣传。由大主教埃皮法尼乌斯领导的新乌克兰东正教会得到了君士坦丁堡大公教会和其他几个海外教会的正式承认。”

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