不理中国抗议 德国议会团访问台湾

德国/台湾

一个德国议员代表团称将在今年计划的部长级访问之前，于周日今天前往台湾，法新社说，此举可能会加剧与中国的紧张关系。

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德国总理朔尔茨执政联盟成员、自由派联邦民主党FDP党的议员约翰内斯-沃格尔在推特上发布了一张自己和同事玛丽-阿格尼丝-施特拉克-齐默尔曼在赴台飞机上的照片。

德国联邦议院国防委员会主席斯特拉克-齐默尔曼周四告诉法新社，议员们打算 "通过这次旅行来表明他们对台湾人民的声援"。

法新社周四从德国议会消息人士处获悉，德国教育部长贝蒂娜-斯塔克-瓦茨格（Bettina Stark-Watzinger）将在春季访问该国，她也属于联邦民主党。

这将是26年来对台湾的首次德国部长级访问。

据斯特拉克-齐默尔曼在访问前说，议员代表团预计将与台湾政府和台湾反对派代表以及人权组织、企业代表和军方会面。

德国的外交举措可能会引起与北京的紧张关系，因为北京反对外国议员的访问，认为这是对中国内部事务的干涉。

法新社说，北京和台北之间的关系已经很紧张，在2022年急剧恶化，北京增加了在该岛周围的军事演习次数，中国认为台湾是中国领土的一部分，有一天会被重新征服，如果有必要的话，可以用武力。

中国军队的军事演习其中最重要的一次是为了报复时任美国众议院民主党议长的南希-佩洛西对台湾的访问而进行的。中国反对外国与台湾之间的任何官方交流。

去年8月，德国军方加强了德国在太平洋地区的存在，在近20年来首次向该地区派遣护卫舰。

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