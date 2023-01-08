普京结束停火 誓言扩大对乌战争

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯结束了自行宣布的圣诞节停火，并发誓要继续战斗，直到战胜乌克兰。据乌克兰当地官员周日报告，俄罗斯昨夜今晨连续轰炸乌克兰东部地区。

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据路透社今天报道称，俄罗斯总统普京周五下令在乌克兰战争前线停火36 小时，以纪念周六东正教圣诞节。乌克兰拒绝停战，多处前线响彻炮击。

乌克兰东部地区的州长 Oleh Sinehubov 在电报群消息应用程序上说，一名 50 岁的男子在哈尔科夫东北部地区因俄罗斯的炮击而死亡。这个消息是在莫斯科午夜过后几分钟传出的。

据克里姆林宫表示，莫斯科将继续在乌克兰推进所称的“特别军事行动”，但基辅及其西方国家谴责俄罗斯无端侵略以夺取乌克兰领土。

俄罗斯国家塔斯社援引普京第一副参谋长谢尔盖·基里延科说：“俄罗斯总统普京为特别军事行动设定的任务仍将完成。而且一定会取得胜利。”

路透社说，俄罗斯侵略乌克兰战争没有结束的迹象，现在已经进入第 11 个月，这场战争已经造成数千人死亡，数百万人流离失所，并将乌克兰城市炸成废墟。

乌克兰顿涅茨克地区州长帕夫洛·基里连科 (Pavlo Kyrylenko) 报告，该地区一夜之间遭到了 9 次导弹袭击，其中 7 次袭击了克拉马托尔斯克市。

一名当地官员说，在扎波罗热地区的行政中心扎波罗热市也听到了爆炸声。

据乌克兰总统泽连斯基稍早表示，俄罗斯正计划发起一场新的重大进攻。美国五角大楼周五警告，即使俄罗斯军队连续遭受打击，普京夺取乌克兰领土的目标没有改变。

现在人们越来越担心白俄罗斯，俄罗斯在该国增加军事活动，新的俄罗斯军队调转到那里之后可能被用作从北方攻击乌克兰的中转站。白俄罗斯是普京坚定的支持者。

监测白俄罗斯军事活动的非官方电报频道周六晚间报道称，过去两天约有 1,400-1,600 名俄罗斯军队从俄罗斯抵达白俄罗斯东北部城市维捷布斯克。但路透社说无法独立核实这些信息。

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