在爆炸性自传发行之前 哈里王子否认想要伤害家人

英国王室

哈里王子的自传于 2023 年 1 月 5 日星期四在西班牙误售了几个小时。 它的内容比人们担心的还要极端。

在英国国王查理三世加冕前四个月，哈里王子即将出版的自传摘录，有可能令英国王室进一步分裂，但哈里王子周日在电视上为自己的回忆录辩护说，自己无意“伤害”家人，且写它是 "必要的"。

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在自传《后备人选》正式出版前两天，英国电视台ITV播出的采访中，国王的小儿子说："在看到我自己的故事被那么多人故意歪曲和操纵了38年之后，现在似乎是将它收回，并由我自己讲述的正确时机"。

他说： "我爱我的父亲，我爱我的兄长，我爱我的家人，我会永远爱他们。他坚称："在书中写的任何内容都不是为了伤害或损害他们。"苏塞克斯公爵还保证说，自己希望（与家人） "和解"，前提是要确定"责任归属"，特别是他与妻子梅根在2020年离开王室前往加州的责任。

哈里认为自己的书对于确定 "历史事实 "是 "必要的"，并补充说他现在感到 "轻松"。

但是根据上周四因在西班牙误售而泄露给媒体的自传摘录，英国王子在书中几乎没有放过任何人，特别是英国王位继承人——他的哥哥威廉，在去年12月在奈飞（Netflix）播出的纪实系列 资料片"哈里和梅根 "中，已经在言语中刺伤过了。

没有种族主义

38岁的苏塞克斯公爵称，威廉是他的 "心爱的兄长和不共戴天的敌人"，并指责威廉在2019年的一次争吵中把他摔到地上，而在这之前一年，哈里已经与梅根结婚。

哈里还指责嫂子凯特对梅根这个美国混血女演员 "的印象刻板"，给梅根完全融入家庭 "制造了障碍"。他还重申了对一些王室成员的指责，他认为这些人是针对他和他妻子的敌意文章的 "同谋"。

此外，哈里还攻击了继母卡米拉，说媒体上公布的一些私人谈话的细节 "只可能是她泄露的"。

在提及2021年接受美国记者奥普拉的采访，因王室的一名成员曾质疑他们未出生孩子的肤色，他指责王室有种族主义时，哈里予以否认，并反驳说： "不，我没说过。是英国媒体这么说的"，称自己的话是指 "不自觉的偏见"。

法新社指出，到目前为止，面对这一雪崩式的知心吐露，白金汉宫保持官方沉默，但英国媒体已经开始出现否认报道和评论。

《 星期日泰晤士报》援引接近威廉王子的人的话说，威廉很 "伤心"，他的 "内心在燃烧"，但 "为了家人和国家，他保持沉默"。

看他们如何应对

哈里的所作所为让人看不透。在接受ITV采访时，他说，"从现在到那时可能会发生很多事情"，但 "要看他们如何应对"。 "我不认为保持沉默会使事情变得更好"，哈里补充说，他希望与家人进行 "对话"，尽管他 "不认为自己的父亲或是哥哥会读这本书"。

书中的许多段落也反映出，1997年戴安娜王妃死于巴黎交通事故给他造成创伤。

在接受ITV采访时，哈里承认他 "只哭了一次，且是在她的葬礼上"，并讲述了当他和兄长，不得不与当时在伦敦肯辛顿宫外前来吊唁的人握手时，感到的不适。

ITV播出的采访，还包括由王子本人朗读的该书音频版本的节选，例如哈里讲述了父亲是怎样告诉他，他的母亲已经去世。

自上周四以来，英国媒体一直在不停地报道有关自传的消息，对哈里在书中提及的一些私密轶事，如失去童贞和吸毒事件表示不相信，该书被视为是对王室的正面攻击，对此媒体也表示了愤慨。特别是哈里在书中承认，自己在阿富汗执行任务期间，杀死了25名塔利班战士，引起了巨大的反响。

为宣传自传的出版，哈里还将接受美国媒体的进一步采访。

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